Половина жителей ХМАО и ЯНАО готова пройти испытательный срок при приеме на работу

18 апреля 2023 в 07:58 Размер текста - 17 +

Около 72% жителей ХМАО и ЯНАО проходили испытательный срок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больше половины работающих жителей ХМАО и ЯНАО готовы пройти испытательный срок при приеме на работу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, 56% опрошенных отмечают его важность для работодателя и сотрудника. «14% соискателей из ХМАО и ЯНАО уверены, что испытательный срок — это пустая трата времени, он не нужен ни работодателю, ни соискателю. Обратной позиции придерживаются 56% — именно столько респондентов считают, что испытание важно для обеих сторон», — уточнили в hh.ru. Около 16% опрошенных считают, что это важно для работодателя, а 10% — для соискателя. Чаще всего пройти испытание на новом месте работы предлагают юристам и специалистам по закупкам (по 90%), представителям высшего менеджмента (88%). Реже с этим сталкиваются работники науки и образования (всего в 69% случаев). Почти 72% опрошенных жителей ХМАО и ЯНАО хотя бы раз сталкивались с испытательным сроком при приеме на работу. Ранее сообщалось, что компании по добыче сырья в ХМАО и ЯНАО из-за дефицита кадров вынуждены искать сотрудников в других регионах страны. За год количество вакансий в данной сфере выросло на 14%.

Больше половины работающих жителей ХМАО и ЯНАО готовы пройти испытательный срок при приеме на работу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, 56% опрошенных отмечают его важность для работодателя и сотрудника. «14% соискателей из ХМАО и ЯНАО уверены, что испытательный срок — это пустая трата времени, он не нужен ни работодателю, ни соискателю. Обратной позиции придерживаются 56% — именно столько респондентов считают, что испытание важно для обеих сторон», — уточнили в hh.ru. Около 16% опрошенных считают, что это важно для работодателя, а 10% — для соискателя. Чаще всего пройти испытание на новом месте работы предлагают юристам и специалистам по закупкам (по 90%), представителям высшего менеджмента (88%). Реже с этим сталкиваются работники науки и образования (всего в 69% случаев). Почти 72% опрошенных жителей ХМАО и ЯНАО хотя бы раз сталкивались с испытательным сроком при приеме на работу. Ранее сообщалось, что компании по добыче сырья в ХМАО и ЯНАО из-за дефицита кадров вынуждены искать сотрудников в других регионах страны. За год количество вакансий в данной сфере выросло на 14%.