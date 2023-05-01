Каждый четвертый свердловчанин пожаловался на задержку зарплаты

В течение 2022 года с задержкой зарплаты столкнулся каждый четвертый житель Свердловской области. Чаще всего зарплату задерживали сотрудникам сферы туризма, развлечений и строительства, следует из исследования платформы по поиску работы hh.ru.
«С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 26% свердловчан: 6% — однократно, 20% — несколько раз. Чаще всего зарплату задерживали представителям профессиональных сфер „Туризм, гостиницы, рестораны“, „Искусство, развлечения, массмедиа“ (33%) и „Строительство, недвижимость“», — сообщили аналитики в исследовании.
Согласно их данным, около 36% свердловчан после выплаты зарплаты не объяснили, с чем была связана задержка, а 38% сообщили, что проблема была с финансовыми трудностями компании. При этом в целом по России за 2022 год на проблемы с задержкой зарплаты пожаловались 21% опрошенных, что меньше на 5%, чем на Среднем Урале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей. В десятку вакансий с самыми высокими зарплатами попали предложения для врачей, инженеров и менеджеров по продажам.
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