Свердловчанам раскрыли, кому заплатят свыше 200 тысяч рублей

Свердловским врачам и инженерам готовы заплатить больше 200 тысяч рублей

19 апреля 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Свердловские работодатели готовы заплатить больше 200 тысяч рублей врачам и инженерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей. В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами попали предложения для врачей, инженеров и менеджеров по продажам, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. В топе вакансий с самой высокой зарплатой в Свердловской области есть предложения о работе для стоматологов-хирургов в разных клиниках с денежным довольствием от 300 и от 500 тысяч рублей, следует из сообщения. Также есть вакансия инженера-конструктора с зарплатой от 300 тысяч рублей. Помимо этого менеджеру по продаже новостроек предлагают оклад до 530 тысяч рублей, а директору управления корпоративных продаж обещают зарплату от 400 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что средний диапазон в вакансиях для свердловчан составляет от 40 до 80 тысяч рублей Ранее URA.RU публиковало топ перспективных профессий на 2023 год по мнению аналитиков сервиса по поиску работы. Самыми перспективными сферами занятости в Свердловской области стали строительство и производство

В Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей. В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами попали предложения для врачей, инженеров и менеджеров по продажам, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru. В топе вакансий с самой высокой зарплатой в Свердловской области есть предложения о работе для стоматологов-хирургов в разных клиниках с денежным довольствием от 300 и от 500 тысяч рублей, следует из сообщения. Также есть вакансия инженера-конструктора с зарплатой от 300 тысяч рублей. Помимо этого менеджеру по продаже новостроек предлагают оклад до 530 тысяч рублей, а директору управления корпоративных продаж обещают зарплату от 400 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что средний диапазон в вакансиях для свердловчан составляет от 40 до 80 тысяч рублей Ранее URA.RU публиковало топ перспективных профессий на 2023 год по мнению аналитиков сервиса по поиску работы. Самыми перспективными сферами занятости в Свердловской области стали строительство и производство