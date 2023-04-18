Свердловчанам раскрыли, кому заплатят свыше 200 тысяч рублей

В Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей. В топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами попали предложения для врачей, инженеров и менеджеров по продажам, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе поискового сервиса работы hh.ru.
В топе вакансий с самой высокой зарплатой в Свердловской области есть предложения о работе для стоматологов-хирургов в разных клиниках с денежным довольствием от 300 и от 500 тысяч рублей, следует из сообщения. Также есть вакансия инженера-конструктора с зарплатой от 300 тысяч рублей.
Помимо этого менеджеру по продаже новостроек предлагают оклад до 530 тысяч рублей, а директору управления корпоративных продаж обещают зарплату от 400 тысяч рублей. При этом аналитики отмечают, что средний диапазон в вакансиях для свердловчан составляет от 40 до 80 тысяч рублей
Ранее URA.RU публиковало топ перспективных профессий на 2023 год по мнению аналитиков сервиса по поиску работы. Самыми перспективными сферами занятости в Свердловской области стали строительство и производство
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