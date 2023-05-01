В руководстве челябинского полицейского главка произошли кадровые изменения

В руководстве ГУ МВД по Челябинской области произошли кадровые изменения. Согласно официальному сайту ведомства, на должности заместителей начальника полиции Игоря Белецкого назначены полковник Александр Якубенко и врио заместителя — полковник Виталий Седов.
«На должность заместителя утверждена кандидатура полковника полиции Александра Якубенко. Ранее он возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Якубенко и Седов пришли на смену начальнику угрозыска Радику Гиздатову и начальнику дежурной части Олегу Шиленко. Те, в свою очередь, были назначены в качестве врио заместителей после того, как 10 марта на пенсию ушли Сергей Федерягин и Михаил Филимонов.
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