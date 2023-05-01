01 мая 2023

В руководстве челябинского полицейского главка произошли кадровые изменения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Новыми заместителями начальника полиции стали полковники Александр Якубенко и Виталий Седов Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

В руководстве ГУ МВД по Челябинской области произошли кадровые изменения. Согласно официальному сайту ведомства, на должности заместителей начальника полиции Игоря Белецкого назначены полковник Александр Якубенко и врио заместителя — полковник Виталий Седов.

«На должность заместителя утверждена кандидатура полковника полиции Александра Якубенко. Ранее он возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Якубенко и Седов пришли на смену начальнику угрозыска Радику Гиздатову и начальнику дежурной части Олегу Шиленко. Те, в свою очередь, были назначены в качестве врио заместителей после того, как 10 марта на пенсию ушли Сергей Федерягин и Михаил Филимонов.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В руководстве ГУ МВД по Челябинской области произошли кадровые изменения. Согласно официальному сайту ведомства, на должности заместителей начальника полиции Игоря Белецкого назначены полковник Александр Якубенко и врио заместителя — полковник Виталий Седов. «На должность заместителя утверждена кандидатура полковника полиции Александра Якубенко. Ранее он возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Якубенко и Седов пришли на смену начальнику угрозыска Радику Гиздатову и начальнику дежурной части Олегу Шиленко. Те, в свою очередь, были назначены в качестве врио заместителей после того, как 10 марта на пенсию ушли Сергей Федерягин и Михаил Филимонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...