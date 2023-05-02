Путин перенес празднование Дня молодежи

Теперь День молодежи будет выходным
День молодежи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.
«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», — говорится в
В ходе встречи со студентами 25 января к Путину обратилась студентка с просьбой сделать День молодежи выходным. Она пожаловалась, что молодежь не успевает отмечать свой праздник из-за учебы или работы. Путин пообещал поговорить с министром науки и образования.
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