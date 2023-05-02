Путин перенес празднование Дня молодежи

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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , девушки, студенты, молодежь
Теперь День молодежи будет выходным Фото:

День молодежи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня.

В ходе встречи со студентами 25 января к Путину обратилась студентка с просьбой сделать День молодежи выходным. Она пожаловалась, что молодежь не успевает отмечать свой праздник из-за учебы или работы. Путин пообещал поговорить с министром науки и образования.

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День молодежи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин. «Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня. В ходе встречи со студентами 25 января к Путину обратилась студентка с просьбой сделать День молодежи выходным. Она пожаловалась, что молодежь не успевает отмечать свой праздник из-за учебы или работы. Путин пообещал поговорить с министром науки и образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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