Путин перенес празднование Дня молодежи

02 мая 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Теперь День молодежи будет выходным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU День молодежи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин. «Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», — говорится в распоряжении , опубликованном на портале правовой информации. Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня. В ходе встречи со студентами 25 января к Путину обратилась студентка с просьбой сделать День молодежи выходным. Она пожаловалась, что молодежь не успевает отмечать свой праздник из-за учебы или работы. Путин пообещал поговорить с министром науки и образования.

День молодежи в России отныне будет отмечаться в последнюю субботу июня. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин. «Отмечать День молодежи в последнюю субботу июня», — говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. Ранее День молодежи в России отмечался 27 июня. В ходе встречи со студентами 25 января к Путину обратилась студентка с просьбой сделать День молодежи выходным. Она пожаловалась, что молодежь не успевает отмечать свой праздник из-за учебы или работы. Путин пообещал поговорить с министром науки и образования.