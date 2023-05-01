Новый фуд-корт появится к следующим летом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В «Екатеринбург-Сити» появится шестиэтажное здание, в котором разместятся гастрорынок, рестораны, фуд-корт, офисы и подземный двухуровневый паркинг. Сдать площадку планируют к лету 2024 года. Об этом URA.RU рассказали представители «УГМК-Застройщик».

«Общий объем инвестиций по гастромоллу составил действительно 2,5 млрд рублей. Застройщик планирует открыть гастромолл в июне 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

Из шести этажей в управление «УГМК-Застройщик» отойдет весь первый этаж и один ресторан из четырех. В компании объяснили это принципиальностью идеи появления гастрорынка, чтобы в будущем площадка не переформатировалась во что-то иное.

Также на первом этаже будет гастрорынок, где размесятся фирменные лавки со свежими фермерскими продуктами и фуд-корт с разными кухнями мира. На новой гастроплощадке будут мягкие зоны и дизайнерская мебель. Управлять гастрорынком будет команда Руслана Мухаметшина, рестораны которого уже успешно работают в «Исети» — Breadway и The Barbara. Концепт гастрорынка пока продумывается, но уже есть договоренности с будущими арендаторами корнеров. На третьем этаже будут офисы.