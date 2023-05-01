Пермяк спустился на рельсы в московском метро, чтобы покурить

В московском метро житель Пермского края спустился на рельсы и проник в служебную зону. Задержавшим его полицейским он пояснил, что хотел покурить и решил укрыться, рассказали в УВД на Московском метрополитене.
«На станции метро „ВДНХ“ Калужско-Рижской линии пассажир спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, расположенную в конце платформы. Выяснилось, что мотивом нарушения стало желание мужчины выкурить сигарету, и таким образом он решил спрятаться», — сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Пермяк не знал, что на входе в тоннель установлены датчики движения, на сигнал которых прибыли полицейские, задержавшие нарушителя. За нарушение требований в области транспортной безопасности суд отправил мужчину под арест на семь суток.
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