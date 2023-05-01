Пермяк спустился на рельсы в московском метро, чтобы покурить

02 мая 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Опасность поезда не испугала пермяка Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU В московском метро житель Пермского края спустился на рельсы и проник в служебную зону. Задержавшим его полицейским он пояснил, что хотел покурить и решил укрыться, рассказали в УВД на Московском метрополитене. «На станции метро „ВДНХ“ Калужско-Рижской линии пассажир спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, расположенную в конце платформы. Выяснилось, что мотивом нарушения стало желание мужчины выкурить сигарету, и таким образом он решил спрятаться», — сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Пермяк не знал, что на входе в тоннель установлены датчики движения, на сигнал которых прибыли полицейские, задержавшие нарушителя. За нарушение требований в области транспортной безопасности суд отправил мужчину под арест на семь суток.

В московском метро житель Пермского края спустился на рельсы и проник в служебную зону. Задержавшим его полицейским он пояснил, что хотел покурить и решил укрыться, рассказали в УВД на Московском метрополитене. «На станции метро „ВДНХ“ Калужско-Рижской линии пассажир спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, расположенную в конце платформы. Выяснилось, что мотивом нарушения стало желание мужчины выкурить сигарету, и таким образом он решил спрятаться», — сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Пермяк не знал, что на входе в тоннель установлены датчики движения, на сигнал которых прибыли полицейские, задержавшие нарушителя. За нарушение требований в области транспортной безопасности суд отправил мужчину под арест на семь суток.