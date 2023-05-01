01 мая 2023
30 апреля 2023

Пермяк спустился на рельсы в московском метро, чтобы покурить

© Служба новостей «URA.RU»
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Спальные районы Москвы во время периода самоизоляции. Москва, лето, метро, строгино
Опасность поезда не испугала пермяка Фото:

В московском метро житель Пермского края спустился на рельсы и проник в служебную зону. Задержавшим его полицейским он пояснил, что хотел покурить и решил укрыться, рассказали в УВД на Московском метрополитене.

«На станции метро „ВДНХ“ Калужско-Рижской линии пассажир спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, расположенную в конце платформы. Выяснилось, что мотивом нарушения стало желание мужчины выкурить сигарету, и таким образом он решил спрятаться», — сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Пермяк не знал, что на входе в тоннель установлены датчики движения, на сигнал которых прибыли полицейские, задержавшие нарушителя. За нарушение требований в области транспортной безопасности суд отправил мужчину под арест на семь суток.

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В московском метро житель Пермского края спустился на рельсы и проник в служебную зону. Задержавшим его полицейским он пояснил, что хотел покурить и решил укрыться, рассказали в УВД на Московском метрополитене. «На станции метро „ВДНХ“ Калужско-Рижской линии пассажир спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону, расположенную в конце платформы. Выяснилось, что мотивом нарушения стало желание мужчины выкурить сигарету, и таким образом он решил спрятаться», — сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. Пермяк не знал, что на входе в тоннель установлены датчики движения, на сигнал которых прибыли полицейские, задержавшие нарушителя. За нарушение требований в области транспортной безопасности суд отправил мужчину под арест на семь суток.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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