Сотрудники МЧС помогли напуганным пожаром жителям СНТ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС после тушения пожара в СНТ «Полянки-2» под Курганом нашли напуганных женщину с ребенком, прятавшихся в автоцистерне. Им оказали психологическую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«На месте происшествия оперативную воздушную разведку пожара сотрудники МЧС России вели с помощью беспилотных авиационных систем ведомства. Сотрудники шли по улице СНТ, чтобы выбрать новое место для запуска квадрокоптера. Вдруг увидели в автоцистерне напуганную женщину с ребенком и собакой. Женщина была в панике, она видела густые клубы дыма недалеко от своего дома и была уверена, что огонь уже добрался до него, не хотела покидать автоцистерну, мальчик в машине сильно дрожал», — сообщили в ведомстве.

Сотрудник МЧС взял плачущего мальчика на руки. По пути к штабу тушения пожара ему удалось успокоить ребенка, который оказался в стрессовой ситуации. Дом матери и ребенка пожарным удалось отстоять. После ликвидации пожара семейство смогло благополучно вернуться домой.

Ранее URA.RU писало, что в садовом товариществе «Полянки-2» рядом с Курганом пожарным удалось спасти жилые дома и дачные домики от пожара. К тушению привлекали авиацию МЧС России. Было совершено 33 сброса воды общим объемом 111 тонн.