28 апреля 2023

В курганском СНТ «Полянки-2» пожарные спасли жилые дома от огня

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в деревне Логоушка. Курган, задымление, дым, последствия пожара, погарельцы, деревня логоушка
В СНТ «Полянки-2» пожарные отстояли жилые дома Фото:

В садовом товариществе «Полянки-2» рядом с Курганом пожарным удалось спасти жилые дома и дачные домики от огня. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

«На пожаре в СНТ „Полянки-2“ ликвидировано открытое горение. Авиацией МЧС России совершены 33 сброса воды общим объемом 111 тонн. Жилые дома отстояли», — уточнили в ведомстве.

Всего в ликвидации пожара на территории СНТ «Полянки-2» от МЧС России были задействованы 116 человек и 30 единиц техники. Огнем уничтожены 25 неэксплуатируемых строений, площадь ландшафтного пожара составила 5 Га.

Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Полянки-2» пожар был локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России.

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В садовом товариществе «Полянки-2» рядом с Курганом пожарным удалось спасти жилые дома и дачные домики от огня. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области. «На пожаре в СНТ „Полянки-2“ ликвидировано открытое горение. Авиацией МЧС России совершены 33 сброса воды общим объемом 111 тонн. Жилые дома отстояли», — уточнили в ведомстве. Всего в ликвидации пожара на территории СНТ «Полянки-2» от МЧС России были задействованы 116 человек и 30 единиц техники. Огнем уничтожены 25 неэксплуатируемых строений, площадь ландшафтного пожара составила 5 Га. Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Полянки-2» пожар был локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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