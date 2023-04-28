В курганском СНТ «Полянки-2» пожарные спасли жилые дома от огня

В садовом товариществе «Полянки-2» рядом с Курганом пожарным удалось спасти жилые дома и дачные домики от огня. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.
«На пожаре в СНТ „Полянки-2“ ликвидировано открытое горение. Авиацией МЧС России совершены 33 сброса воды общим объемом 111 тонн. Жилые дома отстояли», — уточнили в ведомстве.
Всего в ликвидации пожара на территории СНТ «Полянки-2» от МЧС России были задействованы 116 человек и 30 единиц техники. Огнем уничтожены 25 неэксплуатируемых строений, площадь ландшафтного пожара составила 5 Га.
Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Полянки-2» пожар был локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России.
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