В курганском СНТ «Полянки-2» пожарные спасли жилые дома от огня

29 апреля 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

В СНТ «Полянки-2» пожарные отстояли жилые дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В садовом товариществе «Полянки-2» рядом с Курганом пожарным удалось спасти жилые дома и дачные домики от огня. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области. «На пожаре в СНТ „Полянки-2“ ликвидировано открытое горение. Авиацией МЧС России совершены 33 сброса воды общим объемом 111 тонн. Жилые дома отстояли», — уточнили в ведомстве. Всего в ликвидации пожара на территории СНТ «Полянки-2» от МЧС России были задействованы 116 человек и 30 единиц техники. Огнем уничтожены 25 неэксплуатируемых строений, площадь ландшафтного пожара составила 5 Га. Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Полянки-2» пожар был локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России.

В садовом товариществе «Полянки-2» рядом с Курганом пожарным удалось спасти жилые дома и дачные домики от огня. Об этом сообщила URA.RU пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области. «На пожаре в СНТ „Полянки-2“ ликвидировано открытое горение. Авиацией МЧС России совершены 33 сброса воды общим объемом 111 тонн. Жилые дома отстояли», — уточнили в ведомстве. Всего в ликвидации пожара на территории СНТ «Полянки-2» от МЧС России были задействованы 116 человек и 30 единиц техники. Огнем уничтожены 25 неэксплуатируемых строений, площадь ландшафтного пожара составила 5 Га. Ранее URA.RU сообщало, что в СНТ «Полянки-2» пожар был локализован. Огонь тушили пожарно-спасательные подразделения и авиация МЧС России.