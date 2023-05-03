Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае достигла 1200 кв метров

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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
Причина пожара на нефтебазе на Кубани до сих пор не установлена Фото:

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае около порта Тамань разгорелся на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков.

«Выехал на место ЧП в поселок Волна. На территории предприятия АО „Таманьнефтегаз“ работают специальные службы. Площадь возгорания — 1200 кв метров, пострадавших нет», — сообщил Федор Бабенков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в тушении задействованы 85 спасателей и 23 единицы техники. Достоверная причина возгорания до сих пор не установлена.

Ранее сообщалось, что возле порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что пожару присвоен высший ранг сложности. По данным telegram-канала Baza, причиной происшествия послужила атака беспилотника.

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Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае около порта Тамань разгорелся на площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщил глава Темрюкского района Федор Бабенков. «Выехал на место ЧП в поселок Волна. На территории предприятия АО „Таманьнефтегаз“ работают специальные службы. Площадь возгорания — 1200 кв метров, пострадавших нет», — сообщил Федор Бабенков в своем telegram-канале. Он уточнил, что в тушении задействованы 85 спасателей и 23 единицы техники. Достоверная причина возгорания до сих пор не установлена. Ранее сообщалось, что возле порта Тамань загорелся резервуар с топливом. Глава Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что пожару присвоен высший ранг сложности. По данным telegram-канала Baza, причиной происшествия послужила атака беспилотника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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