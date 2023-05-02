02 мая 2023
01 мая 2023

В ЯНАО у 35% жителей работоспособность зависит от погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Элеонорой Расуловой. Екатеринбург, офис, областное телевидение, работа в офисе, отв
Чем больше зарабатывают жители ЯНАО, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность Фото:

У 35% жителей ЯНАО уровень работоспособности зависит от погодных условий. При это ямальцы с высоким заработком меньше остальных считают, что эффективность их работы зависит от погоды, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.

«В том, что на их работоспособность влияет перемена погоды, признаются 35% жителей ЯНАО, тогда как почти каждый второй (47%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность», — сказано в исследовании.

Так, 48% жителей, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей, являются метеочувствительными. Среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей, оказалось 35%. Еще жители Ямала признались, что они продуктивнее работают, когда за окном светит солнце — 34% населения. Однако 19% считают, что работают более эффективно в плохо погоду.

Ранее жители округа признались, что их права на работе нарушают. В этом убеждены 82% ямальцев.

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У 35% жителей ЯНАО уровень работоспособности зависит от погодных условий. При это ямальцы с высоким заработком меньше остальных считают, что эффективность их работы зависит от погоды, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «В том, что на их работоспособность влияет перемена погоды, признаются 35% жителей ЯНАО, тогда как почти каждый второй (47%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность», — сказано в исследовании. Так, 48% жителей, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей, являются метеочувствительными. Среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей, оказалось 35%. Еще жители Ямала признались, что они продуктивнее работают, когда за окном светит солнце — 34% населения. Однако 19% считают, что работают более эффективно в плохо погоду. Ранее жители округа признались, что их права на работе нарушают. В этом убеждены 82% ямальцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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