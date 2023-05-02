В ЯНАО у 35% жителей работоспособность зависит от погоды

03 мая 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Чем больше зарабатывают жители ЯНАО, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность Фото: Анна Майорова © URA.RU У 35% жителей ЯНАО уровень работоспособности зависит от погодных условий. При это ямальцы с высоким заработком меньше остальных считают, что эффективность их работы зависит от погоды, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «В том, что на их работоспособность влияет перемена погоды, признаются 35% жителей ЯНАО, тогда как почти каждый второй (47%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность», — сказано в исследовании. Так, 48% жителей, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей, являются метеочувствительными. Среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей, оказалось 35%. Еще жители Ямала признались, что они продуктивнее работают, когда за окном светит солнце — 34% населения. Однако 19% считают, что работают более эффективно в плохо погоду. Ранее жители округа признались, что их права на работе нарушают. В этом убеждены 82% ямальцев.

У 35% жителей ЯНАО уровень работоспособности зависит от погодных условий. При это ямальцы с высоким заработком меньше остальных считают, что эффективность их работы зависит от погоды, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob. «В том, что на их работоспособность влияет перемена погоды, признаются 35% жителей ЯНАО, тогда как почти каждый второй (47%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность», — сказано в исследовании. Так, 48% жителей, зарабатывающих меньше 30 тысяч рублей, являются метеочувствительными. Среди тех, кто получает больше 80 тысяч рублей, оказалось 35%. Еще жители Ямала признались, что они продуктивнее работают, когда за окном светит солнце — 34% населения. Однако 19% считают, что работают более эффективно в плохо погоду. Ранее жители округа признались, что их права на работе нарушают. В этом убеждены 82% ямальцев.