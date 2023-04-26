26 апреля 2023
25 апреля 2023

Жители ЯНАО считают, что на работе нарушают их права

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы КГК по ул. Савельева, Пушкина и М. Горького. Курган, ремонтные работы, работники в спецовках, ремонт дорог, работники в касках
82% ямальцев считают, что их права нарушают Фото:

Большая часть жителей ЯНАО считают, что их права на работе нарушают. В этом убеждены 82% ямальцев, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса SuperJob.

«В том, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться, сегодня убеждены 82% жителей ЯНАО. С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных», — говорится в исследовании.

В основном работники стараются уладить конфликт самостоятельно. При этом несправедливое отношение на работе замечают чаще мужчины, чем женщины. Уточняется, что чаще нарушение трудовых прав выявляют те, кто больше зарабатывает — 83%.

Ранее сообщалось, что ямальцам отказывают в работе из-за публикаций в соцсетях. 40% жителей округа понимают, что за их активностью в интернете может следить руководство.

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Большая часть жителей ЯНАО считают, что их права на работе нарушают. В этом убеждены 82% ямальцев, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса SuperJob. «В том, что права трудящихся все еще нарушаются и за них нужно бороться, сегодня убеждены 82% жителей ЯНАО. С необходимостью отстаивать свои права на работе сталкивались 7 из 10 опрошенных», — говорится в исследовании. В основном работники стараются уладить конфликт самостоятельно. При этом несправедливое отношение на работе замечают чаще мужчины, чем женщины. Уточняется, что чаще нарушение трудовых прав выявляют те, кто больше зарабатывает — 83%. Ранее сообщалось, что ямальцам отказывают в работе из-за публикаций в соцсетях. 40% жителей округа понимают, что за их активностью в интернете может следить руководство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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