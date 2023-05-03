Школьник из Ялты получил штраф за поддержку Украины

Школьника из Ялты оштрафовали на 40 тысяч рублей за фразу «мы за Украину». Позже он принес публичные извинения за свои слова.
«Вчера в соцсетях разошлось видео, где девушка в Ялте спрашивает двоих проходящих мимо нее парней о страхе перед украинским контрнаступлением. Один из школьников ответил: „Мы за Украину“», — передает telegram-канал «Осторожно, новости». После публикации видео силовики начали проверку. Вечером 2 мая на имя школьника был выписан штраф в размере 40 тысяч рублей.
Спустя время крымский активист Александр Талипов опубликовал видео со школьником, на котором тот принес извинения президенту России Владимиру Путину. Ученик школы отметил, что понял свою глупость.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД Республики Крым для подтверждения информации о штрафе, выписанном школьнику. Ответ ожидается.
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