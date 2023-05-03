RT: Украина готовит тысячи военных для провокации против Приднестровья

03 мая 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Украина готовится к провокации против Приднестровья Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Обострение конфликта в Приднестровье Украинские военные были переброшены в Одесскую область для подготовки к провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщил телеканал RT. «С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной (ПМР)», — говорится в публикации. За предыдущий месяц Украина отправила в регион до четырех тысяч военнослужащих. Они находятся в ангарах и регулярно меняют свое местоположение. В феврале Минобороны РФ отметили, что украинцы могут переодеться в российскую форму для атаки по Приднестровью. Таким образом они планировали выдать свое наступление за российское. Нападение на Приднестровье приведет к мировому конфликту, заявил президент республики Вадим Красносельский. Он отметил, что обострение ситуации приведет к затягиванию в военный конфликт Молдавии и Румынии. Последняя страна является членом НАТО, передает «Национальная служба новостей».

Украинские военные были переброшены в Одесскую область для подготовки к провокации против непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщил телеканал RT. «С 9 по 15 мая одна группировка ВСУ планирует выдвинуться в направлении Тирасполя, чтобы начать вооруженную провокацию для отвлечения российских войск, а вторая — попытается захватить склады с боеприпасами в Колбасной (ПМР)», — говорится в публикации. За предыдущий месяц Украина отправила в регион до четырех тысяч военнослужащих. Они находятся в ангарах и регулярно меняют свое местоположение. В феврале Минобороны РФ отметили, что украинцы могут переодеться в российскую форму для атаки по Приднестровью. Таким образом они планировали выдать свое наступление за российское. Нападение на Приднестровье приведет к мировому конфликту, заявил президент республики Вадим Красносельский. Он отметил, что обострение ситуации приведет к затягиванию в военный конфликт Молдавии и Румынии. Последняя страна является членом НАТО, передает «Национальная служба новостей».