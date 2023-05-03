Блогер Митрошина заявила, что погасила основную часть долгов по налогам

Российский блогер Александра Митрошина, на которую завели уголовное дело о неуплате налогов, заявила, что уже погасила основную сумму задолженности. Об этом сообщили в telegram-канале «112».
«20 апреля 2022 года в отношении моего ИП началась налоговая проверка. Практически сразу после возбуждения уголовного дела, я оплатила большую часть основного долга по налогам», — заявила Александра Митрошина. Ее слова приводит telegram-канал «112». Также девушка подчеркнула, что платила налоги на протяжении всей своей творческой деятельности.
Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Митрошиной уголовное дело. Следствие обвиняет блогера в неуплате налогов на сумму более, чем 120 миллионов рублей. Также следователи провели обыски по месту регистрации девушки.
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