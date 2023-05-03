Дети участников СВО получат льготы при зачислении в детсады, школы и лагеря

03 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Дети добровольцев СВО получат льготы при зачислении в школы, детсады и летние лагеря, заявил Андрей Турчак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В российский парламент внесен законопроект, который направлен на предоставление первоочередного зачисления в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев СВО. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Дети добровольцев СВО получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря», — написал Турчак в своем telegram-канале . Он добавил, что такое право получат также усыновленные дети и дети погибших военнослужащих на спецоперации. Также новый законопроект решает проблему лишения детей таких льгот в случае гибели бойцов, заключил Турчак. Ранее Госдума РФ также одобрила введение законов, которые позволяют распространить меры поддержки и льготы на все случаи с 24 февраля 2022 года. Среди прочего принято решение распространить статус ветерана боевых действий на ополченцев, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года.

В российский парламент внесен законопроект, который направлен на предоставление первоочередного зачисления в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев СВО. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Дети добровольцев СВО получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он добавил, что такое право получат также усыновленные дети и дети погибших военнослужащих на спецоперации. Также новый законопроект решает проблему лишения детей таких льгот в случае гибели бойцов, заключил Турчак. Ранее Госдума РФ также одобрила введение законов, которые позволяют распространить меры поддержки и льготы на все случаи с 24 февраля 2022 года. Среди прочего принято решение распространить статус ветерана боевых действий на ополченцев, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года.