Дети участников СВО получат льготы при зачислении в детсады, школы и лагеря

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Дети добровольцев СВО получат льготы при зачислении в школы, детсады и летние лагеря, заявил Андрей Турчак Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В российский парламент внесен законопроект, который направлен на предоставление первоочередного зачисления в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев СВО. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Дети добровольцев СВО получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он добавил, что такое право получат также усыновленные дети и дети погибших военнослужащих на спецоперации. Также новый законопроект решает проблему лишения детей таких льгот в случае гибели бойцов, заключил Турчак.

Ранее Госдума РФ также одобрила введение законов, которые позволяют распространить меры поддержки и льготы на все случаи с 24 февраля 2022 года. Среди прочего принято решение распространить статус ветерана боевых действий на ополченцев, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года.

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В российский парламент внесен законопроект, который направлен на предоставление первоочередного зачисления в школы, детсады и летние лагеря детей добровольцев СВО. Об этом рассказал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Дети добровольцев СВО получат право на первоочередное зачисление в школы, детсады и летние оздоровительные лагеря», — написал Турчак в своем telegram-канале. Он добавил, что такое право получат также усыновленные дети и дети погибших военнослужащих на спецоперации. Также новый законопроект решает проблему лишения детей таких льгот в случае гибели бойцов, заключил Турчак. Ранее Госдума РФ также одобрила введение законов, которые позволяют распространить меры поддержки и льготы на все случаи с 24 февраля 2022 года. Среди прочего принято решение распространить статус ветерана боевых действий на ополченцев, которые участвовали в конфликте в Донбассе с 2014 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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