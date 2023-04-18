Мэр Тюмени утвердил новую льготу для детей участников СВО

Дети участников СВО будут обеспечены бесплатным питанием в дневных оздоровительных лагерях Тюмени во время школьных каникул. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.
«Дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут обеспечены бесплатным питанием в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города Тюмени. Такое решение принято на заседании коллегии администрации Тюмени под председательством главы города Руслана Кухарука», — рассказали в мэрии.
Ранее агентство писало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали в окончательном чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных.
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