18 апреля 2023
17 апреля 2023

Мэр Тюмени утвердил новую льготу для детей участников СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети военных будут бесплатно питаться в дневных лагерях Тюмени
Дети военных будут бесплатно питаться в дневных лагерях Тюмени Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дети участников СВО будут обеспечены бесплатным питанием в дневных оздоровительных лагерях Тюмени во время школьных каникул. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут обеспечены бесплатным питанием в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города Тюмени. Такое решение принято на заседании коллегии администрации Тюмени под председательством главы города Руслана Кухарука», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали в окончательном чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дети участников СВО будут обеспечены бесплатным питанием в дневных оздоровительных лагерях Тюмени во время школьных каникул. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. «Дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут обеспечены бесплатным питанием в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города Тюмени. Такое решение принято на заседании коллегии администрации Тюмени под председательством главы города Руслана Кухарука», — рассказали в мэрии. Ранее агентство писало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали в окончательном чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...