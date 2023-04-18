Мэр Тюмени утвердил новую льготу для детей участников СВО

Дети военных будут бесплатно питаться в дневных лагерях Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дети участников СВО будут обеспечены бесплатным питанием в дневных оздоровительных лагерях Тюмени во время школьных каникул. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

«Дети военнослужащих, принимающих участие в СВО, будут обеспечены бесплатным питанием в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций города Тюмени. Такое решение принято на заседании коллегии администрации Тюмени под председательством главы города Руслана Кухарука», — рассказали в мэрии.

Ранее агентство писало, что депутаты Тюменской областной думы поддержали в окончательном чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных.