02 мая 2023
01 мая 2023

Жители ЯНАО пожаловались Артюхову, что им не хватило билетов до Минеральных Вод

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Дмитрия Артюхова с журналистами. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Жители ЯНАО попросили Дмитрия Артюхова решить проблему с билетами до Минеральных Вод Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались губернатору региона Дмитрию Артюхову, что им не хватило билетов на самолет до Минеральных Вод. Как пишут ямальцы на личной странице главы Ямала во «ВКонтакте», билеты раскуплены до конца сентября.

«Уважаемый, Дмитрий Андреевич, наша авиакомпания „Ямал“ лучшая! Вот только билеты в Минеральные Воды из Ноябрьска и обратно уже раскуплены почти до конца сентября. Во многих группах, а также на официальной странице авиакомпании многие просят добавить рейсы по данному направлению и продлить рейсы до конца года!» — написала Екатерина Никончук-Бройко.

Другие жители округа также сообщили, что они что столкнулись с аналогичной проблемой. «Поддерживаем вопрос с билетами в Минеральные Воды. Тоже планирую улететь с детьми в лето, но к сожалению билетов нет в обе стороны», — отметила Юлия Пичугина. «Мне тоже не хватило билетов», — добавила Лидия Останина.

Представители авиакомпании посоветовали жителям заранее планировать поездки в сезон праздников и отпусков. Там также уточнили, что вводить дополнительные рейсы не планируется. «Расписание рейсов на летний период утверждено в 2022 году, продажа билетов открыта с декабря. Часто билеты появляются в наличии, если кто-кто из пассажиров сдает свои», — добавили там.

Ранее жители Надыма просили субсидировать новые направления из ЯНАО. Люди просили запустить рейсы в Самару и Казань.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались губернатору региона Дмитрию Артюхову, что им не хватило билетов на самолет до Минеральных Вод. Как пишут ямальцы на личной странице главы Ямала во «ВКонтакте», билеты раскуплены до конца сентября. «Уважаемый, Дмитрий Андреевич, наша авиакомпания „Ямал“ лучшая! Вот только билеты в Минеральные Воды из Ноябрьска и обратно уже раскуплены почти до конца сентября. Во многих группах, а также на официальной странице авиакомпании многие просят добавить рейсы по данному направлению и продлить рейсы до конца года!» — написала Екатерина Никончук-Бройко. Другие жители округа также сообщили, что они что столкнулись с аналогичной проблемой. «Поддерживаем вопрос с билетами в Минеральные Воды. Тоже планирую улететь с детьми в лето, но к сожалению билетов нет в обе стороны», — отметила Юлия Пичугина. «Мне тоже не хватило билетов», — добавила Лидия Останина. Представители авиакомпании посоветовали жителям заранее планировать поездки в сезон праздников и отпусков. Там также уточнили, что вводить дополнительные рейсы не планируется. «Расписание рейсов на летний период утверждено в 2022 году, продажа билетов открыта с декабря. Часто билеты появляются в наличии, если кто-кто из пассажиров сдает свои», — добавили там. Ранее жители Надыма просили субсидировать новые направления из ЯНАО. Люди просили запустить рейсы в Самару и Казань.
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