Барецкий готов похоронить Зайцева в замке Пугачевой 03 мая 2023 в 18:06 Размер текста - 17 + Стас Барецкий хочет провести похороны Вячеслава Зайцева в своем особняке, сообщил он Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что готов похоронить модельера Вячеслава Зайцева в купленном у певицы Аллы Пугачевой замке. Об этом сообщил сам Барецкий. «Я готов забрать тело модельера Зайцева […] и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь», — рассказал Барецкий РИА Новости. Он добавил, что хочет поставить Зайцеву памятник на территории замка. Модельер Вячеслав Зайцев умер вечером 30 апреля, передает «Дни.ру». Стас Барецкий сообщил, что купил замок Пугачевой, пишет «Утро.ру». По словам шоумена, сделка обошлась в 450 миллионов рублей. Также Барецкий сообщил, что хочет сделать из замка крематорий. Российский шоумен Стас Барецкий заявил, что готов похоронить модельера Вячеслава Зайцева в купленном у певицы Аллы Пугачевой замке. Об этом сообщил сам Барецкий. «Я готов забрать тело модельера Зайцева […] и похоронить его на территории бывшего замка Пугачевой в деревне Грязь», — рассказал Барецкий РИА Новости. Он добавил, что хочет поставить Зайцеву памятник на территории замка. Модельер Вячеслав Зайцев умер вечером 30 апреля, передает «Дни.ру». Стас Барецкий сообщил, что купил замок Пугачевой, пишет «Утро.ру». По словам шоумена, сделка обошлась в 450 миллионов рублей. Также Барецкий сообщил, что хочет сделать из замка крематорий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям