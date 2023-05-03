Экономист раскрыл, как покупка иностранной валюты повлияет на курс рубля

Экономист Чирков: закупка Россией иностранных валют положительно повлияет на курс рубля

03 мая 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Закупка Россией юаня добавит ликвидности на рынке, заявил Максим Чирков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Закупка Россией иностранных валют положительно повлияет на курс рубля. Об этом заявил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. Он уточнил, что основным вектором закупок будет юань. «Закупка валюты для России — это нормально, это повысит запасы валютных резервов, поэтому для российской экономики это абсолютно нормально», — рассказал Чирков Пятому каналу. Он уточнил, что закупка валюты подтверждает, что доходы России растут. «Закупка юаня добавит ликвидности на рынке, потому что юань и так очень сильно теснит валюту недружественных стран на торгах, когда с рублем в паре торгуется», — заключил он. Юань оттеснил евро в предпочтениях россиян для сбережений, сообщает «Национальная служба новостей». По данным аналитиков, юань вышел на третье место по популярности у россиян.

Закупка Россией иностранных валют положительно повлияет на курс рубля. Об этом заявил доцент кафедры политической экономии МГУ Максим Чирков. Он уточнил, что основным вектором закупок будет юань. «Закупка валюты для России — это нормально, это повысит запасы валютных резервов, поэтому для российской экономики это абсолютно нормально», — рассказал Чирков Пятому каналу. Он уточнил, что закупка валюты подтверждает, что доходы России растут. «Закупка юаня добавит ликвидности на рынке, потому что юань и так очень сильно теснит валюту недружественных стран на торгах, когда с рублем в паре торгуется», — заключил он. Юань оттеснил евро в предпочтениях россиян для сбережений, сообщает «Национальная служба новостей». По данным аналитиков, юань вышел на третье место по популярности у россиян.