Инфекционист Поздняков предупредил о способности кори обнулять иммунитет

06 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Корь является самой заразной инфекцией, сказал Андрей Поздняков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU У переболевших корью может исчезнуть иммунитет к другим заболеваниям. Об этом URA.RU рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. «Перенесенные заболевания являются очень сильным иммуносупрессивным фактором, то есть очень сильно „сажает“ иммунитет. Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет», — сказал Андрей Поздняков. Он отметил, что это заболевание требует самого серьезного карантина. «Корь — самая заразная из всех известных инфекций, показатель контагиозности (заразности) равен 100%. То есть при контакте и чувствительности вероятность заболевания — 100%. По этой причине при кори применяются самые жесткие карантинные меры, когда из-за одного случая закрывают все здание», — объяснил врач. В середине апреля Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью. Три факультета МГУ перевели на дистанционный формат работы из-за подозрения на заболевание. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что болезнь может привести к развитию таких осложнений, как коревые пневмония и отит.

У переболевших корью может исчезнуть иммунитет к другим заболеваниям. Об этом URA.RU рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. «Перенесенные заболевания являются очень сильным иммуносупрессивным фактором, то есть очень сильно „сажает“ иммунитет. Человек, перенесший корь, может легко заболеть даже тем, к чему у него ранее был стойкий иммунитет», — сказал Андрей Поздняков. Он отметил, что это заболевание требует самого серьезного карантина. «Корь — самая заразная из всех известных инфекций, показатель контагиозности (заразности) равен 100%. То есть при контакте и чувствительности вероятность заболевания — 100%. По этой причине при кори применяются самые жесткие карантинные меры, когда из-за одного случая закрывают все здание», — объяснил врач. В середине апреля Роспотребнадзор сообщил об ухудшении ситуации с корью. Три факультета МГУ перевели на дистанционный формат работы из-за подозрения на заболевание. Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявил, что болезнь может привести к развитию таких осложнений, как коревые пневмония и отит.