Иммунолог Крючков сообщил о скрытой опасности кори

Иммунолог Крючков: корь может вызвать пневмонию и отит

28 апреля 2023 в 08:12 Размер текста - 17 +

Корь может перерасти в пневмонию и отит, заявил Николай Крючков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вирус кори может иметь более осложненные формы болезни, которые подразумевают появление коревых пневмонии и отита, а также риск появления через шесть-семь лет тяжелого заболевания центральной нервной системы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Корь это не безобидное заболевание, которое может трансформироваться в более осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», — передает слова Крючкова радио Sputnik. Он добавил, что через шесть-семь лет у части пациентов могут проявиться признаки тяжелого заболевания центральной нервной системы. Иммунолог отметил, что возникновение кори предотвращается вакцинацией в детском возрасте, но в случае однократной инъекции в будущем во взрослом возрасте понадобиться ревакцинация. Ранее в Роспотребнадзоре назвали симптомы кори. У большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, слабости и отсутствии аппетита.

Вирус кори может иметь более осложненные формы болезни, которые подразумевают появление коревых пневмонии и отита, а также риск появления через шесть-семь лет тяжелого заболевания центральной нервной системы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Корь это не безобидное заболевание, которое может трансформироваться в более осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», — передает слова Крючкова радио Sputnik. Он добавил, что через шесть-семь лет у части пациентов могут проявиться признаки тяжелого заболевания центральной нервной системы. Иммунолог отметил, что возникновение кори предотвращается вакцинацией в детском возрасте, но в случае однократной инъекции в будущем во взрослом возрасте понадобиться ревакцинация. Ранее в Роспотребнадзоре назвали симптомы кори. У большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, слабости и отсутствии аппетита.