Иммунолог Крючков сообщил о скрытой опасности кори

Иммунолог Крючков: корь может вызвать пневмонию и отит
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Объявление о заболеваниях кори в подъезде дома по адресу ул. Ольховская, 25/1. Екатеринбург, эпидемия, заболевание, корь
Корь может перерасти в пневмонию и отит, заявил Николай Крючков Фото:

Вирус кори может иметь более осложненные формы болезни, которые подразумевают появление коревых пневмонии и отита, а также риск появления через шесть-семь лет тяжелого заболевания центральной нервной системы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«Корь это не безобидное заболевание, которое может трансформироваться в более осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», — передает слова Крючкова радио Sputnik. Он добавил, что через шесть-семь лет у части пациентов могут проявиться признаки тяжелого заболевания центральной нервной системы. Иммунолог отметил, что возникновение кори предотвращается вакцинацией в детском возрасте, но в случае однократной инъекции в будущем во взрослом возрасте понадобиться ревакцинация.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали симптомы кори. У большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, слабости и отсутствии аппетита.

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Вирус кори может иметь более осложненные формы болезни, которые подразумевают появление коревых пневмонии и отита, а также риск появления через шесть-семь лет тяжелого заболевания центральной нервной системы. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. «Корь это не безобидное заболевание, которое может трансформироваться в более осложненные формы, например, коревая пневмония или коревой отит», — передает слова Крючкова радио Sputnik. Он добавил, что через шесть-семь лет у части пациентов могут проявиться признаки тяжелого заболевания центральной нервной системы. Иммунолог отметил, что возникновение кори предотвращается вакцинацией в детском возрасте, но в случае однократной инъекции в будущем во взрослом возрасте понадобиться ревакцинация. Ранее в Роспотребнадзоре назвали симптомы кори. У большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, слабости и отсутствии аппетита.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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