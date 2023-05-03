В ООН испугались мести России за удары по Кремлю

ООН призвала Россию и Украину воздержаться от эскалации конфликта

03 мая 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

В ООН призвали стороны конфликта воздержаться от разрушительных действий, рассказал Фархан Хак Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина ООН не может подтвердить заявления из Москвы и Киева по поводу атаки беспилотниками Кремля. Однако призывает стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель ООН Фархан Хак. «Мы ознакомились с сообщениями [из России и Киева]. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — заявил Хак РИА Новости. Он добавил, что ООН не может подтвердить данные от сторон конфликта. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, теракт был инициирован для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Киевская власть отвергает обвинения, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не причастна к теракту.

ООН не может подтвердить заявления из Москвы и Киева по поводу атаки беспилотниками Кремля. Однако призывает стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации конфликта. Об этом заявил официальный представитель ООН Фархан Хак. «Мы ознакомились с сообщениями [из России и Киева]. Мы решительно повторяем наш призыв ко всем заинтересованным сторонам воздерживаться от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликта», — заявил Хак РИА Новости. Он добавил, что ООН не может подтвердить данные от сторон конфликта. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, теракт был инициирован для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Киевская власть отвергает обвинения, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не причастна к теракту.