Госсекретарь США впервые прокомментировал удары беспилотников по Кремлю

Госсекретарь Блинкен: США не знают фактов об атаке беспилотников на Кремль

03 мая 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

США не знают фактов об атаке БПЛА на Кремль, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина США никак не могут подтвердить факт удара беспилотников по Кремлю. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы просто не знаем», — цитирует Блинкена CNN . Также он добавил, что США изучат «факты», когда они появятся. Кроме того, госсекретарь добавил, что лично он воспринимает информацию из Кремля с большим недоверием. США не будут диктовать Украине, как вести боевые действия, заключил Блинкен. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была совершена для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Также Песков добавил, что Украине следует ждать ответа на теракт.

США никак не могут подтвердить факт удара беспилотников по Кремлю. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы просто не знаем», — цитирует Блинкена CNN. Также он добавил, что США изучат «факты», когда они появятся. Кроме того, госсекретарь добавил, что лично он воспринимает информацию из Кремля с большим недоверием. США не будут диктовать Украине, как вести боевые действия, заключил Блинкен. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была совершена для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Также Песков добавил, что Украине следует ждать ответа на теракт.