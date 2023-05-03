Госсекретарь США впервые прокомментировал удары беспилотников по Кремлю

Госсекретарь Блинкен: США не знают фактов об атаке беспилотников на Кремль
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
США не знают фактов об атаке БПЛА на Кремль, заявил Энтони Блинкен Фото:
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США никак не могут подтвердить факт удара беспилотников по Кремлю. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы просто не знаем», — цитирует Блинкена CNN. Также он добавил, что США изучат «факты», когда они появятся. Кроме того, госсекретарь добавил, что лично он воспринимает информацию из Кремля с большим недоверием. США не будут диктовать Украине, как вести боевые действия, заключил Блинкен.

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была совершена для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Также Песков добавил, что Украине следует ждать ответа на теракт.

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США никак не могут подтвердить факт удара беспилотников по Кремлю. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы просто не знаем», — цитирует Блинкена CNN. Также он добавил, что США изучат «факты», когда они появятся. Кроме того, госсекретарь добавил, что лично он воспринимает информацию из Кремля с большим недоверием. США не будут диктовать Украине, как вести боевые действия, заключил Блинкен. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что атака была совершена для попытки покушения на российского лидера Владимира Путина. Также Песков добавил, что Украине следует ждать ответа на теракт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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