Медведев призвал убить Зеленского

03 мая 2023 в 21:23 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский и его окружение должны быть устранены, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Нападение двух украинских беспилотников на Кремль не оставляет другого выбора, кроме как «физически устранить» президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. С таким мнением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась после произведенного нападения двух украинских беспилотников на московский Кремль. Нахождение в живых Владимира Зеленского совсем не обязательно для будущего подписания капитуляции Украины, так как найдется любой другой украинский политический деятель, который выполнит эту функцию, заключил Медведев. Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата совершили нападение на московский Кремль. По имеющейся информации, целью нападения являлось покушение на жизнь президента России Владимира Путина. Сам российский президент в момент атаки не находился в Кремле.

Нападение двух украинских беспилотников на Кремль не оставляет другого выбора, кроме как «физически устранить» президента Украины Владимира Зеленского и его окружение. С таким мнением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что такая ситуация сложилась после произведенного нападения двух украинских беспилотников на московский Кремль. Нахождение в живых Владимира Зеленского совсем не обязательно для будущего подписания капитуляции Украины, так как найдется любой другой украинский политический деятель, который выполнит эту функцию, заключил Медведев. Ранее два украинских беспилотных летательных аппарата совершили нападение на московский Кремль. По имеющейся информации, целью нападения являлось покушение на жизнь президента России Владимира Путина. Сам российский президент в момент атаки не находился в Кремле.