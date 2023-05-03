03 мая 2023
02 мая 2023

Жителям ЯНАО из-за огромной лужи предложили взять весла и лодку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, берег, весла, лодка
Житель Салехарда предложили взять лодку и весла, чтобы добраться до площадки Фото:

Житель Салехарда (ЯНАО) предложил горожанам воспользоваться лодкой и веслами, чтобы добраться до детской площадки. Как написал анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», из лужи уже образовалось два водоема.

«Вот таких два водоема появились на двух парковках у детской площадки в микрорайоне Удача-1. Теперь только вплавь можно попасть на площадку. Кто соберется туда, берите лодку и весла», — написал он в группе «Подслушано в Салехарде».

Горожане отнеслись с юмором к такому предложению. Многие согласились с иронией автора. «Вы не понимаете, бассейн спланировали вместе с площадкой», — отметил Васген Махномаров. «Туда бы пару листов пенопласта и детям будет счастье», — добавил Ирек Назипов. «Уличный бассейн», — написал Равшан Сухацкий.

В мэрии агентству сообщили, что проблема устранена. На данный момент воду откачали.

Ранее новоуренойцы сравнивали лужи во дворах с морем. Горожане несколько жней подряд жаловались на огромную лужу.

Лужа появилась в микрорайоне Удача-1 Салехарда
Лужа появилась в микрорайоне Удача-1 Салехарда
Фото:
Рядом расположена детская площадка
Рядом расположена детская площадка
Фото:

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Житель Салехарда (ЯНАО) предложил горожанам воспользоваться лодкой и веслами, чтобы добраться до детской площадки. Как написал анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», из лужи уже образовалось два водоема. «Вот таких два водоема появились на двух парковках у детской площадки в микрорайоне Удача-1. Теперь только вплавь можно попасть на площадку. Кто соберется туда, берите лодку и весла», — написал он в группе «Подслушано в Салехарде». Горожане отнеслись с юмором к такому предложению. Многие согласились с иронией автора. «Вы не понимаете, бассейн спланировали вместе с площадкой», — отметил Васген Махномаров. «Туда бы пару листов пенопласта и детям будет счастье», — добавил Ирек Назипов. «Уличный бассейн», — написал Равшан Сухацкий. В мэрии агентству сообщили, что проблема устранена. На данный момент воду откачали. Ранее новоуренойцы сравнивали лужи во дворах с морем. Горожане несколько жней подряд жаловались на огромную лужу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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