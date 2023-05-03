Житель Салехарда (ЯНАО) предложил горожанам воспользоваться лодкой и веслами, чтобы добраться до детской площадки. Как написал анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», из лужи уже образовалось два водоема.
«Вот таких два водоема появились на двух парковках у детской площадки в микрорайоне Удача-1. Теперь только вплавь можно попасть на площадку. Кто соберется туда, берите лодку и весла», — написал он в группе «Подслушано в Салехарде».
Горожане отнеслись с юмором к такому предложению. Многие согласились с иронией автора. «Вы не понимаете, бассейн спланировали вместе с площадкой», — отметил Васген Махномаров. «Туда бы пару листов пенопласта и детям будет счастье», — добавил Ирек Назипов. «Уличный бассейн», — написал Равшан Сухацкий.
В мэрии агентству сообщили, что проблема устранена. На данный момент воду откачали.
Житель Салехарда (ЯНАО) предложил горожанам воспользоваться лодкой и веслами, чтобы добраться до детской площадки. Как написал анонимно автор в соцсети «ВКонтакте», из лужи уже образовалось два водоема. «Вот таких два водоема появились на двух парковках у детской площадки в микрорайоне Удача-1. Теперь только вплавь можно попасть на площадку. Кто соберется туда, берите лодку и весла», — написал он в группе «Подслушано в Салехарде». Горожане отнеслись с юмором к такому предложению. Многие согласились с иронией автора. «Вы не понимаете, бассейн спланировали вместе с площадкой», — отметил Васген Махномаров. «Туда бы пару листов пенопласта и детям будет счастье», — добавил Ирек Назипов. «Уличный бассейн», — написал Равшан Сухацкий. В мэрии агентству сообщили, что проблема устранена. На данный момент воду откачали. Ранее новоуренойцы сравнивали лужи во дворах с морем. Горожане несколько жней подряд жаловались на огромную лужу.