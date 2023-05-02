02 мая 2023
01 мая 2023

Жители Нового Уренгоя сравнили лужи во дворах с морем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разбитые дороги. Курган , лужа, разбитые дороги, яма на дороге
Горожане сравнивают лужи во дворах с морем Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сообщили, что во дворах образовалось целое море из лужи. Об этом местные жители несколько дней подряд пишут в telegram-канале «Воронов Chat».

«Море между улицей Надымской, 5 и 7. С утра стало океаном! Дошло до 5а, 7а», — написала Надежда. «Надымское» море на том же месте с той же глубиной!» — отметила Наталья Фомина.

Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что ямальцы планируют пересесть на лодки из-за огромных луж. Тогда лужи затопили дворы города.

Лужа, которую сравнили с морем
Лужа, которую сравнили с морем
Фото:
Лужа во дворе
Лужа во дворе
Фото:

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сообщили, что во дворах образовалось целое море из лужи. Об этом местные жители несколько дней подряд пишут в telegram-канале «Воронов Chat». «Море между улицей Надымской, 5 и 7. С утра стало океаном! Дошло до 5а, 7а», — написала Надежда. «Надымское» море на том же месте с той же глубиной!» — отметила Наталья Фомина. Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что ямальцы планируют пересесть на лодки из-за огромных луж. Тогда лужи затопили дворы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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