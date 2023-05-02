Жители Нового Уренгоя сравнили лужи во дворах с морем. Фото

03 мая 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Горожане сравнивают лужи во дворах с морем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сообщили, что во дворах образовалось целое море из лужи. Об этом местные жители несколько дней подряд пишут в telegram-канале «Воронов Chat». «Море между улицей Надымской, 5 и 7. С утра стало океаном! Дошло до 5а, 7а», — написала Надежда. «Надымское» море на том же месте с той же глубиной!» — отметила Наталья Фомина. Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что ямальцы планируют пересесть на лодки из-за огромных луж. Тогда лужи затопили дворы города. Лужа, которую сравнили с морем Фото: пользователь Надежда telegram-канал ВОРОНОВ Chat Лужа во дворе Фото: пользователь Наталья Фомина telegram-канал ВОРОНОВ Chat

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сообщили, что во дворах образовалось целое море из лужи. Об этом местные жители несколько дней подряд пишут в telegram-канале «Воронов Chat». «Море между улицей Надымской, 5 и 7. С утра стало океаном! Дошло до 5а, 7а», — написала Надежда. «Надымское» море на том же месте с той же глубиной!» — отметила Наталья Фомина. Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что ямальцы планируют пересесть на лодки из-за огромных луж. Тогда лужи затопили дворы города.