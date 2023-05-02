Горожане сравнивают лужи во дворах с морем
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) сообщили, что во дворах образовалось целое море из лужи. Об этом местные жители несколько дней подряд пишут в telegram-канале «Воронов Chat».
«Море между улицей Надымской, 5 и 7. С утра стало океаном! Дошло до 5а, 7а», — написала Надежда. «Надымское» море на том же месте с той же глубиной!» — отметила Наталья Фомина.
Агентство направило запрос в пресс-службу городской мэрии. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что ямальцы планируют пересесть на лодки из-за огромных луж. Тогда лужи затопили дворы города.
Лужа, которую сравнили с морем
Лужа во дворе
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