ВЦИОМ: россияне назвали День Победы самым важным праздником

04 мая 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

У 63% россиян День Победы ассоциируется с парадом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Более половины опрошенных россиян заявили, что День Победы является самым важным российским праздником. Уверенность в этом высказали 65% граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Несмотря на то, что позади столько десятилетий, большая часть россиян называет День Победы самым важным праздником (65%)», — передает ВЦИОМ. Однако в исследовательском центре подчеркнули, этому празднику отводят первенство лишь с 2018 года. До этого большинство отдавало предпочтение Новому году. При этом опрос показал, что у 63% граждан День Победы ассоциируется с парадом, а у 58% — с георгиевскими ленточками. Также опрошенные выделяли акцию «Бессмертный полк», военные песни и торжественный салют. Кроме того, у 89% россиян есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Более половины опрошенных россиян заявили, что День Победы является самым важным российским праздником. Уверенность в этом высказали 65% граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). «Несмотря на то, что позади столько десятилетий, большая часть россиян называет День Победы самым важным праздником (65%)», — передает ВЦИОМ. Однако в исследовательском центре подчеркнули, этому празднику отводят первенство лишь с 2018 года. До этого большинство отдавало предпочтение Новому году. При этом опрос показал, что у 63% граждан День Победы ассоциируется с парадом, а у 58% — с георгиевскими ленточками. Также опрошенные выделяли акцию «Бессмертный полк», военные песни и торжественный салют. Кроме того, у 89% россиян есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне.