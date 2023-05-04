ВЦИОМ: россияне назвали День Победы самым важным праздником

Более половины опрошенных россиян заявили, что День Победы является самым важным российским праздником. Уверенность в этом высказали 65% граждан. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Несмотря на то, что позади столько десятилетий, большая часть россиян называет День Победы самым важным праздником (65%)», — передает ВЦИОМ. Однако в исследовательском центре подчеркнули, этому празднику отводят первенство лишь с 2018 года. До этого большинство отдавало предпочтение Новому году.
При этом опрос показал, что у 63% граждан День Победы ассоциируется с парадом, а у 58% — с георгиевскими ленточками. Также опрошенные выделяли акцию «Бессмертный полк», военные песни и торжественный салют. Кроме того, у 89% россиян есть родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
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