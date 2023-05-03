Пермяк купил квартиру и выяснил, что сразу должен за капремонт

Житель Перми обратился в суд после того, как узнал, что приобрел долю в квартире у местной жительницы с долгами. Собственница накопила большие долги по взносам за капитальный ремонт, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.
«После регистрации перехода права собственности на долю в квартире истец узнал о том, что у ответчика на момент регистрации за ним права собственности на долю квартиры имелась задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт», — говорится в решении. Общая сумма задолженности составила 30 тысяч рублей. Пермяк должен был выплатить половину долга.
Свою часть пермяк оплатил и обратился в суд с иском к другой собственнице, чтобы она оплатила свою часть долга. Однако вскоре пермячка умерла и доля в жилье перешла по наследству ее дочери. В итоге суд постановил взыскать долг за взносы с родственницы ответчицы.
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