03 мая 2023

Пермяк купил квартиру и выяснил, что сразу должен за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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После обнаружения долгов пермяк обратился в суд Фото:

Житель Перми обратился в суд после того, как узнал, что приобрел долю в квартире у местной жительницы с долгами. Собственница накопила большие долги по взносам за капитальный ремонт, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«После регистрации перехода права собственности на долю в квартире истец узнал о том, что у ответчика на момент регистрации за ним права собственности на долю квартиры имелась задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт», — говорится в решении. Общая сумма задолженности составила 30 тысяч рублей. Пермяк должен был выплатить половину долга.

Свою часть пермяк оплатил и обратился в суд с иском к другой собственнице, чтобы она оплатила свою часть долга. Однако вскоре пермячка умерла и доля в жилье перешла по наследству ее дочери. В итоге суд постановил взыскать долг за взносы с родственницы ответчицы.

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Житель Перми обратился в суд после того, как узнал, что приобрел долю в квартире у местной жительницы с долгами. Собственница накопила большие долги по взносам за капитальный ремонт, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «После регистрации перехода права собственности на долю в квартире истец узнал о том, что у ответчика на момент регистрации за ним права собственности на долю квартиры имелась задолженность по уплате взносов за капитальный ремонт», — говорится в решении. Общая сумма задолженности составила 30 тысяч рублей. Пермяк должен был выплатить половину долга. Свою часть пермяк оплатил и обратился в суд с иском к другой собственнице, чтобы она оплатила свою часть долга. Однако вскоре пермячка умерла и доля в жилье перешла по наследству ее дочери. В итоге суд постановил взыскать долг за взносы с родственницы ответчицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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