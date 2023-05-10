Депутат Госдумы Буцкая предложила давать семьям бесплатные наборы для школы и садика

10 мая 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

В наборы может входить канцелярия и школьная форма, считает Татьяна Буцкая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Государство может помочь собрать детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, отметив, что уже сейчас такие подарки семьи получают при рождении ребенка. «Мы думали в сторону единой поддержки и семьям, и производителям по технологии социального рубля. Когда мы сначала поддерживаем российского производителя, а потом то, что они произвели, мы дарим нашим семьям. Это подарки новорожденным из наших российских товаров, подарок „здравствуй, детский сад“ и „здравствуй, школа“. Чтобы выдавать не деньгами, а тем, что ребенку потом нужно будет купить: школьную форму, рюкзак, спортивную форму, ручки, пенал, карандаши. Сейчас в основном подобная поддержка существует для многодетных», — сказала Татьяна Буцкая. Депутат отметила, что такие инициативы Госдума готова поддержать, если будут четкие обоснования, за счет каких средств и на каких условиях эти льготы будут предоставляться. «Это обсуждается на экспертных площадках. Когда это доходит до Госдумы — это конкретные законопроекты, с которыми намного сложнее. Там может быть очень хорошая правильная идея, а то, как она подана, мы, к сожалению, не всегда можем поддержать. Если это будет плохо сформулированный закон, то жить по нему будет невозможно», — добавила первый зампред комитета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государство может помочь собрать детей в школу и детский сад, заказывая специальные наборы у местных производителей. Об этом в беседе с URA.RU рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, отметив, что уже сейчас такие подарки семьи получают при рождении ребенка. «Мы думали в сторону единой поддержки и семьям, и производителям по технологии социального рубля. Когда мы сначала поддерживаем российского производителя, а потом то, что они произвели, мы дарим нашим семьям. Это подарки новорожденным из наших российских товаров, подарок „здравствуй, детский сад“ и „здравствуй, школа“. Чтобы выдавать не деньгами, а тем, что ребенку потом нужно будет купить: школьную форму, рюкзак, спортивную форму, ручки, пенал, карандаши. Сейчас в основном подобная поддержка существует для многодетных», — сказала Татьяна Буцкая. Депутат отметила, что такие инициативы Госдума готова поддержать, если будут четкие обоснования, за счет каких средств и на каких условиях эти льготы будут предоставляться. «Это обсуждается на экспертных площадках. Когда это доходит до Госдумы — это конкретные законопроекты, с которыми намного сложнее. Там может быть очень хорошая правильная идея, а то, как она подана, мы, к сожалению, не всегда можем поддержать. Если это будет плохо сформулированный закон, то жить по нему будет невозможно», — добавила первый зампред комитета.