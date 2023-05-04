Американец проехал через весь мир, чтобы участвовать в СВО

Американец «Бабай» вступил в ряды интернациональной бригады «Пятнашка», несмотря на пропаганду США

04 мая 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Американец вступил в российские войска для участия в спецоперации на Украине Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доброволец из США «Бабай» проехал 14 тысяч километров, чтобы вступить в ряды Интернациональной бригады «Пятнашка» для участия в спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам американец. «Чтобы доехать сюда, пришлось лететь с пересадкой из США во Франкфурт-на-Майне, оттуда в одну из азиатских стран, после чего попал в Россию и на Донбасс. Приехал сюда бороться со злом, с нацизмом», — рассказал «Бабай». Он уточнил, что за участие в спецоперации ему грозит пожизненное заключение в США. Мужчина рассказал, что в Штатах идет антироссийская пропаганда, однако его это не останавливает, в отличие от большинства соотечественников. «Они показывают происходящее на территории Украины и не показывают обстрелы Донецка», — поделился «Бабай». Он уточнил, что вступил в ряды Интернациональной бригады «Пятнашка». Однако он упомянул, что многие американцы не разделяют внешнюю политику США. По словам мужчины, жители недовольны тем, что их налоги идут на снабжение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «У нас есть люди, которые поддерживают Россию, но они стараются не афишировать свою позицию. Многие недовольны, что налоги идут на помощь Украине, но не все деньги доходят до цели — все в курсе, что это организовано президентом [США Джо] Байденом», — заключил он. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что тысячи иностранцев заявили о желании участвовать в спецоперации на Украине, передает телеканал 360. Он отметил, что среди таких добровольцев не только граждане стран — партнеров России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Доброволец из США «Бабай» проехал 14 тысяч километров, чтобы вступить в ряды Интернациональной бригады «Пятнашка» для участия в спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам американец. «Чтобы доехать сюда, пришлось лететь с пересадкой из США во Франкфурт-на-Майне, оттуда в одну из азиатских стран, после чего попал в Россию и на Донбасс. Приехал сюда бороться со злом, с нацизмом», — рассказал «Бабай». Он уточнил, что за участие в спецоперации ему грозит пожизненное заключение в США. Мужчина рассказал, что в Штатах идет антироссийская пропаганда, однако его это не останавливает, в отличие от большинства соотечественников. «Они показывают происходящее на территории Украины и не показывают обстрелы Донецка», — поделился «Бабай». Он уточнил, что вступил в ряды Интернациональной бригады «Пятнашка». Однако он упомянул, что многие американцы не разделяют внешнюю политику США. По словам мужчины, жители недовольны тем, что их налоги идут на снабжение для Вооруженных сил Украины (ВСУ). «У нас есть люди, которые поддерживают Россию, но они стараются не афишировать свою позицию. Многие недовольны, что налоги идут на помощь Украине, но не все деньги доходят до цели — все в курсе, что это организовано президентом [США Джо] Байденом», — заключил он. Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что тысячи иностранцев заявили о желании участвовать в спецоперации на Украине, передает телеканал 360. Он отметил, что среди таких добровольцев не только граждане стран — партнеров России.