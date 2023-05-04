Разведка США не смогла опровергнуть причастность Киева к атакам на Кремль

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Разведка США не может дать оценку касательно теракта на Кремль, сообщила Эврил Хейнс Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Администрация США не может дать независимую оценку касательно недавней атаки беспилотников по Кремлю. Об этом сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Она уточнила, что Штаты не обладают информацией, чтобы давать оценку, совершила ли атаку Украина.

«Очевидно, вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому, и на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому», — заявила Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США. Трансляция велась на youtube-канале издания The Washington Examiner. Там же она уточнила, что Штаты не могут подтвердить причастность Киева к атакам.

Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что это приведет к эскалации конфликта, передает телеканал 360. В Белом Доме заявили, что США не причастны к атакам, пишет RT.

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Администрация США не может дать независимую оценку касательно недавней атаки беспилотников по Кремлю. Об этом сообщила директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Она уточнила, что Штаты не обладают информацией, чтобы давать оценку, совершила ли атаку Украина. «Очевидно, вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому, и на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому», — заявила Хейнс на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США. Трансляция велась на youtube-канале издания The Washington Examiner. Там же она уточнила, что Штаты не могут подтвердить причастность Киева к атакам. Ранее два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль. Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что это приведет к эскалации конфликта, передает телеканал 360. В Белом Доме заявили, что США не причастны к атакам, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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