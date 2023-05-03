Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль

Украинские БПЛА пытались атаковать Кремль, сообщил Дмитрий Песков
новость из сюжетаУкраина попыталась совершить покушение на Путина
Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — сказал Песков. Уточняется, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры. Президент России Владимир Путин не пострадал в результате украинской атаки.
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