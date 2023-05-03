Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль

03 мая 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Украинские БПЛА пытались атаковать Кремль, сообщил Дмитрий Песков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Украина попыталась совершить покушение на Путина Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — сказал Песков. Уточняется, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры. Президент России Владимир Путин не пострадал в результате украинской атаки.

Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — сказал Песков. Уточняется, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры. Президент России Владимир Путин не пострадал в результате украинской атаки.