Два украинских беспилотника пытались атаковать Кремль

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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Украинские БПЛА пытались атаковать Кремль, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Украина попыталась совершить покушение на Путина

Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — сказал Песков. Уточняется, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры. Президент России Владимир Путин не пострадал в результате украинской атаки.

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Украинские БПЛА совершили попытку атаки на Кремль. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль», — сказал Песков. Уточняется, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры. Президент России Владимир Путин не пострадал в результате украинской атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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