Какие прививки нужны дачникам и любителям отдыха на природе

04 мая 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Самыми популярными вакцинами являются прививки от столбняка и энцефалита Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Накануне дачного сезона дачникам и любителям отдыха на открытом воздухе следует знать, что получение травмы на природе чреват различными инфекциями. Врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Машкова рассказала URA.RU, какие прививки необходимы для безопасного нахождения на природе. Какие прививки желательно сделать перед дачным сезоном Для тех, кто будет вести деятельность в сельском хозяйстве понадобятся прививки от: туляремии;

столбняка;

энцефалита. Охота и уход за животными потребует вакцинации от: туляремии;

столбняка;

бешенства;

энцефалита. Дачники и любители отдыха на природе не должны обходиться без прививки от: столбняка;

гепатита;

энцефалита. Когда нужно проходить вакцинацию перед дачным сезоном Вакцинация должна проходить планово в течение года, так как в случае введения нескольких вакцин может потребоваться некоторая пауза между прививками. Также стоит помнить, что организму на выработку иммунитета может потребоваться от 4 до 10 недель. Какие есть риски при отсутствии вакцинации Основными болезнями от нахождения на открытом воздухе являются: Клещевой энцефалит. Происходит через укус клеща. Заболевание имеет высокую летальность, защититься от него можно с помощью вакцины от клещевого энцефалита.

Столбняк. Заражение возможно через почву попаданием в рану. Заболевание в 100% заканчивается смертью. Вакцинация от такого вида заболеваний бывает плановой и экстренной.

Туляремия. Заболевание передается от фекалий грызунов, попадающих в воду и почву. Летальность составляет 50%, а вакцинация проводится в два этапа.

Бешенство. Передается в основном от дикого животного со слюной через укус или ослюнение кожи и слизистых. Заболевание в 100% заканчивается смертью.

Накануне дачного сезона дачникам и любителям отдыха на открытом воздухе следует знать, что получение травмы на природе чреват различными инфекциями. Врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Машкова рассказала URA.RU, какие прививки необходимы для безопасного нахождения на природе. Для тех, кто будет вести деятельность в сельском хозяйстве понадобятся прививки от: Охота и уход за животными потребует вакцинации от: Дачники и любители отдыха на природе не должны обходиться без прививки от: Вакцинация должна проходить планово в течение года, так как в случае введения нескольких вакцин может потребоваться некоторая пауза между прививками. Также стоит помнить, что организму на выработку иммунитета может потребоваться от 4 до 10 недель. Основными болезнями от нахождения на открытом воздухе являются: