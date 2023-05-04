Какие прививки нужны дачникам и любителям отдыха на природе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, дача, загородный дом, сад
Самыми популярными вакцинами являются прививки от столбняка и энцефалита Фото:

Накануне дачного сезона дачникам и любителям отдыха на открытом воздухе следует знать, что получение травмы на природе чреват различными инфекциями. Врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Машкова рассказала URA.RU, какие прививки необходимы для безопасного нахождения на природе.

Какие прививки желательно сделать перед дачным сезоном

Для тех, кто будет вести деятельность в сельском хозяйстве понадобятся прививки от:

  • туляремии;
  • столбняка;
  • энцефалита.

Охота и уход за животными потребует вакцинации от:

  • туляремии;
  • столбняка;
  • бешенства;
  • энцефалита.

Дачники и любители отдыха на природе не должны обходиться без прививки от:

  • столбняка;
  • гепатита;
  • энцефалита.

Когда нужно проходить вакцинацию перед дачным сезоном

Вакцинация должна проходить планово в течение года, так как в случае введения нескольких вакцин может потребоваться некоторая пауза между прививками. Также стоит помнить, что организму на выработку иммунитета может потребоваться от 4 до 10 недель.

Какие есть риски при отсутствии вакцинации

Основными болезнями от нахождения на открытом воздухе являются:

  • Клещевой энцефалит. Происходит через укус клеща. Заболевание имеет высокую летальность, защититься от него можно с помощью вакцины от клещевого энцефалита.
  • Столбняк. Заражение возможно через почву попаданием в рану. Заболевание в 100% заканчивается смертью. Вакцинация от такого вида заболеваний бывает плановой и экстренной.
  • Туляремия. Заболевание передается от фекалий грызунов, попадающих в воду и почву. Летальность составляет 50%, а вакцинация проводится в два этапа.
  • Бешенство. Передается в основном от дикого животного со слюной через укус или ослюнение кожи и слизистых. Заболевание в 100% заканчивается смертью.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Накануне дачного сезона дачникам и любителям отдыха на открытом воздухе следует знать, что получение травмы на природе чреват различными инфекциями. Врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Машкова рассказала URA.RU, какие прививки необходимы для безопасного нахождения на природе. Для тех, кто будет вести деятельность в сельском хозяйстве понадобятся прививки от: Охота и уход за животными потребует вакцинации от: Дачники и любители отдыха на природе не должны обходиться без прививки от: Вакцинация должна проходить планово в течение года, так как в случае введения нескольких вакцин может потребоваться некоторая пауза между прививками. Также стоит помнить, что организму на выработку иммунитета может потребоваться от 4 до 10 недель. Основными болезнями от нахождения на открытом воздухе являются:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...