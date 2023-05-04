Какие прививки нужны дачникам и любителям отдыха на природе

Накануне дачного сезона дачникам и любителям отдыха на открытом воздухе следует знать, что получение травмы на природе чреват различными инфекциями. Врач-инфекционист, медицинский директор «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Машкова рассказала URA.RU, какие прививки необходимы для безопасного нахождения на природе.
Какие прививки желательно сделать перед дачным сезоном
Для тех, кто будет вести деятельность в сельском хозяйстве понадобятся прививки от:
- туляремии;
- столбняка;
- энцефалита.
Охота и уход за животными потребует вакцинации от:
- туляремии;
- столбняка;
- бешенства;
- энцефалита.
Дачники и любители отдыха на природе не должны обходиться без прививки от:
- столбняка;
- гепатита;
- энцефалита.
Когда нужно проходить вакцинацию перед дачным сезоном
Вакцинация должна проходить планово в течение года, так как в случае введения нескольких вакцин может потребоваться некоторая пауза между прививками. Также стоит помнить, что организму на выработку иммунитета может потребоваться от 4 до 10 недель.
Какие есть риски при отсутствии вакцинации
Основными болезнями от нахождения на открытом воздухе являются:
- Клещевой энцефалит. Происходит через укус клеща. Заболевание имеет высокую летальность, защититься от него можно с помощью вакцины от клещевого энцефалита.
- Столбняк. Заражение возможно через почву попаданием в рану. Заболевание в 100% заканчивается смертью. Вакцинация от такого вида заболеваний бывает плановой и экстренной.
- Туляремия. Заболевание передается от фекалий грызунов, попадающих в воду и почву. Летальность составляет 50%, а вакцинация проводится в два этапа.
- Бешенство. Передается в основном от дикого животного со слюной через укус или ослюнение кожи и слизистых. Заболевание в 100% заканчивается смертью.
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