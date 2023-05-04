Жителей сгоревшего тюменского села временно разместят в школе

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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, школа, белозерское
Жителей села временно разместят в Ушаковской школе Фото:

Жители села Успенка (Тюменской области) отправят в пункт временного размещения в Ушаковской школе, микрорайон Молодежный. Об это сообщают в пресс-службе правительства.

«Пункт временного размещения граждан сейчас развернут в Ушаковской школе в микрорайоне Молодежный. На данный момент было размещено 15 человек. Для всех людей подготовлены спальные места, на месте дежурит медработник, организовано питание», — говорит глава Тюменского района Светлана Иванова.

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Жители села Успенка (Тюменской области) отправят в пункт временного размещения в Ушаковской школе, микрорайон Молодежный. Об это сообщают в пресс-службе правительства. «Пункт временного размещения граждан сейчас развернут в Ушаковской школе в микрорайоне Молодежный. На данный момент было размещено 15 человек. Для всех людей подготовлены спальные места, на месте дежурит медработник, организовано питание», — говорит глава Тюменского района Светлана Иванова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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