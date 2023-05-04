Жителей сгоревшего тюменского села временно разместят в школе

Жителей села временно разместят в Ушаковской школе
Жители села Успенка (Тюменской области) отправят в пункт временного размещения в Ушаковской школе, микрорайон Молодежный. Об это сообщают в пресс-службе правительства.
«Пункт временного размещения граждан сейчас развернут в Ушаковской школе в микрорайоне Молодежный. На данный момент было размещено 15 человек. Для всех людей подготовлены спальные места, на месте дежурит медработник, организовано питание», — говорит глава Тюменского района Светлана Иванова.
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