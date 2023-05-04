Жителей сгоревшего тюменского села временно разместят в школе

04 мая 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Жителей села временно разместят в Ушаковской школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители села Успенка (Тюменской области) отправят в пункт временного размещения в Ушаковской школе, микрорайон Молодежный. Об это сообщают в пресс-службе правительства. «Пункт временного размещения граждан сейчас развернут в Ушаковской школе в микрорайоне Молодежный. На данный момент было размещено 15 человек. Для всех людей подготовлены спальные места, на месте дежурит медработник, организовано питание», — говорит глава Тюменского района Светлана Иванова.

Жители села Успенка (Тюменской области) отправят в пункт временного размещения в Ушаковской школе, микрорайон Молодежный. Об это сообщают в пресс-службе правительства. «Пункт временного размещения граждан сейчас развернут в Ушаковской школе в микрорайоне Молодежный. На данный момент было размещено 15 человек. Для всех людей подготовлены спальные места, на месте дежурит медработник, организовано питание», — говорит глава Тюменского района Светлана Иванова.