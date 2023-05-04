04 мая 2023

Для эвакуированных из соцучреждений тюменской Успенки работают горячие линии

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область
Детей и взрослых эвакуировали из-за пожара, который произошел 4 мая 2023 года Фото:

В Тюменской области начали работу телефоны горячих линий для родственников эвакуированных из-за пожара постояльцев социальных учреждений Успенки Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«В Тюменской области работают горячие линии для родственников эвакуированных вчера, 4 мая, из учреждений соцобслуживания в селе Успенка. Подопечные учреждений получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение. Все вернутся обратно после стабилизации обстановки и по согласованию с МЧС», — говорится в сообщении.

Горячая линия для родственников детей, эвакуированных из детского психоневрологического дома-интерната, работает ежедневно с 8:00 до 16:00. Ее номер 8 (3452) 726-188. По второй линии ответят на вопросы родственников постояльцев отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания. Она работает ежедневно с 9:00 до 17:00, ее номер 8 (3452) 764-002.

Пожар в селе Успенка Тюменской области начался 4 мая. Верховой огонь пришел из соседней Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало о том, как в Успенке боролись с огнем.

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В Тюменской области начали работу телефоны горячих линий для родственников эвакуированных из-за пожара постояльцев социальных учреждений Успенки Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «В Тюменской области работают горячие линии для родственников эвакуированных вчера, 4 мая, из учреждений соцобслуживания в селе Успенка. Подопечные учреждений получают необходимый уход, организовано питание и лекарственное обеспечение. Все вернутся обратно после стабилизации обстановки и по согласованию с МЧС», — говорится в сообщении. Горячая линия для родственников детей, эвакуированных из детского психоневрологического дома-интерната, работает ежедневно с 8:00 до 16:00. Ее номер 8 (3452) 726-188. По второй линии ответят на вопросы родственников постояльцев отделения временного проживания комплексного центра соцобслуживания. Она работает ежедневно с 9:00 до 17:00, ее номер 8 (3452) 764-002. Пожар в селе Успенка Тюменской области начался 4 мая. Верховой огонь пришел из соседней Свердловской области. Ранее URA.RU рассказало о том, как в Успенке боролись с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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