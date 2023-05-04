Под Тюменью в селе Успенка 4 мая начался сильный пожар. Огонь пришел по верхам деревьев из Свердловской области. Пожар стал причиной эвакуации сотен жителей.
Из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек, также из дома престарелых «Милосердие» — 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера. В Ушаковской школе (микрорайон Молодежный) развернулся пункт временного размещения. Там с людьми работают психологи МЧС и оказывают необходимую помощь гражданам.
К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных была осложнена сильным порывистым ветром. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.
По данным властей, огонь не пощадил восемь жилых домов…
Под Тюменью в селе Успенка 4 мая начался сильный пожар. Огонь пришел по верхам деревьев из Свердловской области. Пожар стал причиной эвакуации сотен жителей. Из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек, также из дома престарелых «Милосердие» — 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера. В Ушаковской школе (микрорайон Молодежный) развернулся пункт временного размещения. Там с людьми работают психологи МЧС и оказывают необходимую помощь гражданам. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных была осложнена сильным порывистым ветром. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.