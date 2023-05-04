04 мая 2023

Как горела Успенка под Тюменью. Фоторепортаж

Под Тюменью почти сгорело село Успенка
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
К тушению пожара в селе было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники Фото:

Под Тюменью в селе Успенка 4 мая начался сильный пожар. Огонь пришел по верхам деревьев из Свердловской области. Пожар стал причиной эвакуации сотен жителей.

Из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек, также из дома престарелых «Милосердие» — 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера. В Ушаковской школе (микрорайон Молодежный) развернулся пункт временного размещения. Там с людьми работают психологи МЧС и оказывают необходимую помощь гражданам.

К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных была осложнена сильным порывистым ветром. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.

Пожар в Успенке. Тюмень
По данным властей, огонь не пощадил восемь жилых домов…
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
,… и еще10 нежилых строений
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
Огонь не пощадил и сельхозтехнику
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
К тушению пожара было привлечено около 200 человек…
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
… которым отчаянно не хватало воды
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
Пожар, по рассказам очевидцев, перекинулся по деревьям из Свердловской области
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
Помощь спасателям активно оказывали добровольцы из числа местных жителей
Фото:
Пожар в Успенке. Тюмень
Благодаря совместной работе ко второму часу ночи пожар удалось локализовать
Фото:

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Под Тюменью в селе Успенка 4 мая начался сильный пожар. Огонь пришел по верхам деревьев из Свердловской области. Пожар стал причиной эвакуации сотен жителей. Из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек, также из дома престарелых «Милосердие» — 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера. В Ушаковской школе (микрорайон Молодежный) развернулся пункт временного размещения. Там с людьми работают психологи МЧС и оказывают необходимую помощь гражданам. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных была осложнена сильным порывистым ветром. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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