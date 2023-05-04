Под Тюменью почти сгорело село Успенка

К тушению пожара в селе было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Под Тюменью в селе Успенка 4 мая начался сильный пожар. Огонь пришел по верхам деревьев из Свердловской области. Пожар стал причиной эвакуации сотен жителей.

Из жилых домов, расположенных рядом с лесным массивом, было эвакуировано 79 человек, также из дома престарелых «Милосердие» — 45 маломобильных человек и 370 детей из детского психоневрологического диспансера. В Ушаковской школе (микрорайон Молодежный) развернулся пункт временного размещения. Там с людьми работают психологи МЧС и оказывают необходимую помощь гражданам.

К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники. Работа пожарных была осложнена сильным порывистым ветром. Подробнее об этом — в фоторепортаже URA.RU.

По данным властей, огонь не пощадил восемь жилых домов… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

,… и еще10 нежилых строений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Огонь не пощадил и сельхозтехнику Фото: Денис Моргунов © URA.RU

К тушению пожара было привлечено около 200 человек… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

… которым отчаянно не хватало воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожар, по рассказам очевидцев, перекинулся по деревьям из Свердловской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Помощь спасателям активно оказывали добровольцы из числа местных жителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU