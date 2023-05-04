Курганским магазинам запретят продавать алкоголь 9 мая

05 мая 2023 в 12:37 Размер текста - 17 +

Запрет на продажу алкоголя в розницу введен из-за противопожарного режима в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане запретят продавать алкоголь на 78 годовщину праздника Дня Победы в розницу и в заведениях общественного питания. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии. «Администрация города Кургана постановляет: запретить 9 мая с 08:00 до 23:00 часов продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Это касается организаций розничной торговли, предприятий общественного питания продажу на вынос и организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана», — такое распоряжение опубликовано на сайте администрации. Сообщается, что контролировать данное постановление мэрии будут сотрудники курганской полиции. Работники городского управления МВД также будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах, где проходят праздничные мероприятия. Ответственным за исполнение постановления назначили директора департамента экономического развития Курганской области Анну Бунину. URA.RU писало ранее, что в Курганской области нельзя будет купить алкоголь 1 мая. Такое решение местные власти приняли из-за введенного противопожарного режима.

В Кургане запретят продавать алкоголь на 78 годовщину праздника Дня Победы в розницу и в заведениях общественного питания. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии. «Администрация города Кургана постановляет: запретить 9 мая с 08:00 до 23:00 часов продажу алкогольной продукции, в том числе пива. Это касается организаций розничной торговли, предприятий общественного питания продажу на вынос и организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана», — такое распоряжение опубликовано на сайте администрации. Сообщается, что контролировать данное постановление мэрии будут сотрудники курганской полиции. Работники городского управления МВД также будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах, где проходят праздничные мероприятия. Ответственным за исполнение постановления назначили директора департамента экономического развития Курганской области Анну Бунину. URA.RU писало ранее, что в Курганской области нельзя будет купить алкоголь 1 мая. Такое решение местные власти приняли из-за введенного противопожарного режима.