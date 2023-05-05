Лавров предупредили об ответе РФ на атаку ВСУ на Кремль

Россия будет отвечать конкретными действиями на атаку украинских беспилотников по Кремлю. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Россия будет отвечать конкретными действиями. <…> У нас терпения много. Есть поговорка. Русские долго запрягают… ну и так далее», — сказал Сергей Лавров по итогам собрания МИД ШОС в Индии. Трансляция встречи опубликована на You-Tube ведомства. Он также уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы отвернуть от себя все мировое сообщество.
3 мая Кремль был атакован украинскими беспилотниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что происшествие не останется без внимания.
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