Лавров предупредили об ответе РФ на атаку ВСУ на Кремль

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия будет отвечать на атаку Украины на Кремль, заявил Сергей Лавров Фото:
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Россия будет отвечать конкретными действиями на атаку украинских беспилотников по Кремлю. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия будет отвечать конкретными действиями. <…> У нас терпения много. Есть поговорка. Русские долго запрягают… ну и так далее», — сказал Сергей Лавров по итогам собрания МИД ШОС в Индии. Трансляция встречи опубликована на You-Tube ведомства. Он также уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы отвернуть от себя все мировое сообщество.

3 мая Кремль был атакован украинскими беспилотниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что происшествие не останется без внимания.

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Россия будет отвечать конкретными действиями на атаку украинских беспилотников по Кремлю. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Россия будет отвечать конкретными действиями. <…> У нас терпения много. Есть поговорка. Русские долго запрягают… ну и так далее», — сказал Сергей Лавров по итогам собрания МИД ШОС в Индии. Трансляция встречи опубликована на You-Tube ведомства. Он также уточнил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы отвернуть от себя все мировое сообщество. 3 мая Кремль был атакован украинскими беспилотниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что происшествие не останется без внимания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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