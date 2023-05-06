В Кургане продают заброшенные дачи. Фото

07 мая 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Самый дешевый участок с дачей в Кургане стоит 35 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана продают заброшенные участки с дачными домиками. Стоимость самой дешевой такой недвижимости составляет 35 тысяч рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito. «СНТ Озерный. Участок 7,2 сотки. Сарай, туалет, деревья. Заброшенный», — указано в объявлении. Хозяин недвижимости оценил участок и находящееся на нем имущество в 35 000 рублей. На момент написания новости, это был самый дешевый вариант в Кургане, размещенный на сайте объявлений. За 55 тысяч рублей курганцам предлагают купить участок, площадью пять соток, с домиком, площадью 30 квадратных метров, с кирпичными стенами. Дачей, расположенной в СНТ «Кургантяжстрой-4», по данным автора объявления, не пользовались 7-8 лет. Дом 1982 года постройки требует ремонта. Ранее стало известно, что в Курганской области продают самые дешевые дачи и коттеджи в России. Средняя стоимость дач и других частных домов в регионе составляет 2,5 млн рублей. На заброшенном участке расположены сарай, туалет и деревья Фото: сайт Avito По словам автора объявления, дача требует ремонта Фото: сайт Avito

Жители Кургана продают заброшенные участки с дачными домиками. Стоимость самой дешевой такой недвижимости составляет 35 тысяч рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito. «СНТ Озерный. Участок 7,2 сотки. Сарай, туалет, деревья. Заброшенный», — указано в объявлении. Хозяин недвижимости оценил участок и находящееся на нем имущество в 35 000 рублей. На момент написания новости, это был самый дешевый вариант в Кургане, размещенный на сайте объявлений. За 55 тысяч рублей курганцам предлагают купить участок, площадью пять соток, с домиком, площадью 30 квадратных метров, с кирпичными стенами. Дачей, расположенной в СНТ «Кургантяжстрой-4», по данным автора объявления, не пользовались 7-8 лет. Дом 1982 года постройки требует ремонта. Ранее стало известно, что в Курганской области продают самые дешевые дачи и коттеджи в России. Средняя стоимость дач и других частных домов в регионе составляет 2,5 млн рублей.