06 мая 2023
05 мая 2023

В Кургане продают заброшенные дачи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, дача, дачный кооператив, снт
Самый дешевый участок с дачей в Кургане стоит 35 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Жители Кургана продают заброшенные участки с дачными домиками. Стоимость самой дешевой такой недвижимости составляет 35 тысяч рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito.

«СНТ Озерный. Участок 7,2 сотки. Сарай, туалет, деревья. Заброшенный», — указано в объявлении. Хозяин недвижимости оценил участок и находящееся на нем имущество в 35 000 рублей. На момент написания новости, это был самый дешевый вариант в Кургане, размещенный на сайте объявлений.

За 55 тысяч рублей курганцам предлагают купить участок, площадью пять соток, с домиком, площадью 30 квадратных метров, с кирпичными стенами. Дачей, расположенной в СНТ «Кургантяжстрой-4», по данным автора объявления, не пользовались 7-8 лет. Дом 1982 года постройки требует ремонта.

Ранее стало известно, что в Курганской области продают самые дешевые дачи и коттеджи в России. Средняя стоимость дач и других частных домов в регионе составляет 2,5 млн рублей.

На заброшенном участке расположены сарай, туалет и деревья
На заброшенном участке расположены сарай, туалет и деревья
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По словам автора объявления, дача требует ремонта
По словам автора объявления, дача требует ремонта
Фото:

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Жители Кургана продают заброшенные участки с дачными домиками. Стоимость самой дешевой такой недвижимости составляет 35 тысяч рублей. Объявления о продаже размещены на сайте Avito. «СНТ Озерный. Участок 7,2 сотки. Сарай, туалет, деревья. Заброшенный», — указано в объявлении. Хозяин недвижимости оценил участок и находящееся на нем имущество в 35 000 рублей. На момент написания новости, это был самый дешевый вариант в Кургане, размещенный на сайте объявлений. За 55 тысяч рублей курганцам предлагают купить участок, площадью пять соток, с домиком, площадью 30 квадратных метров, с кирпичными стенами. Дачей, расположенной в СНТ «Кургантяжстрой-4», по данным автора объявления, не пользовались 7-8 лет. Дом 1982 года постройки требует ремонта. Ранее стало известно, что в Курганской области продают самые дешевые дачи и коттеджи в России. Средняя стоимость дач и других частных домов в регионе составляет 2,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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