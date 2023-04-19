19 апреля 2023

В Курганской области продают самые дешевые дачи и коттеджи в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, лето, дача, дачный участок, садоводство
Средняя стоимость дач в регионе за первый квартал выросла на 10% Фото:

В Курганской области средняя стоимость дач и других частных домов составляет 2,5 млн рублей, что является самой низкой ценой по сравнению с другими регионами России. Данная информация размещена на портале «Мир квартир».

«Цены на дома по регионам РФ. Курганская область, ср. цена, руб.: 2482535», — указано в сообщении. Стоимость частных домов в регионе, по данным аналитиков, за первый квартал выросла на 10,1%, а за год — на 19,5%.

Самые дорогие частные дома продают в Москве. Там средняя цена дома составляет 22 млн рублей. В УрФО самая высокая средняя стоимость у домов в Ямало-Ненецком автономном округе — 11,6 млн рублей.

В 2022 году дома в Курганской области также были самыми дешевыми в России. В среднем житель региона сможет накопить деньги на покупку частного дома за 4,6 года, если на эти цели будет откладывать всю свою зарплату.

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В Курганской области средняя стоимость дач и других частных домов составляет 2,5 млн рублей, что является самой низкой ценой по сравнению с другими регионами России. Данная информация размещена на портале «Мир квартир». «Цены на дома по регионам РФ. Курганская область, ср. цена, руб.: 2482535», — указано в сообщении. Стоимость частных домов в регионе, по данным аналитиков, за первый квартал выросла на 10,1%, а за год — на 19,5%. Самые дорогие частные дома продают в Москве. Там средняя цена дома составляет 22 млн рублей. В УрФО самая высокая средняя стоимость у домов в Ямало-Ненецком автономном округе — 11,6 млн рублей. В 2022 году дома в Курганской области также были самыми дешевыми в России. В среднем житель региона сможет накопить деньги на покупку частного дома за 4,6 года, если на эти цели будет откладывать всю свою зарплату.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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