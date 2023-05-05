Лидер курганской ОПГ дал приказ убить мать и дочь: чем еще известна бригада Катайчика

В Кургане вспомнили криминального лидера, умершего в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский криминальный авторитет Алексей Катайцев (по прозвищу Катайчик) мог дать приказ убить предпринимательницу и ее дочь. Об этом и других преступлениях, совершенных лидером преступной группы, URA.RU напомнили источники из числа бывших силовиков.

«В Кургане раскрыли убийство матери и дочери, совершенное в их собственном доме в 2012 году. Одним из участников убийства считают криминального авторитета, которого уже нет в живых», — рассказали источники. По их версии, речь идет о Катайцеве, которого позже обвиняли в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, хранении оружия и других преступлениях.

По данным источников, якобы зимой 2012 года Катайцева пустил в дом будущих жертв сообщник с целью ограбления. После этого хозяйка дома и ее 8-летняя дочь были зарезаны по сговору с криминальным авторитетом. Преступление не могли раскрыть десять лет.

Катайцев вместе с братом и четырьмя подельниками организовал с 2010 по 2012 году преступную группу с целью вымогательства средств у граждан. В 2013 году Катайчика и других участников ОПГ задержали.

Другим громким преступлением стало похищение и избиение курганца Константина Аристова. Мужчину летом 2012 года увезли в ангар автомойки в поселке Варгаши. Там Катайчик на протяжении нескольких часов пытал свою жертву, требуя отдать 1,4 млн рублей. Согласно судебным материалам, главарь стрелял в мужчину, бил его металлической трубой, также заставлял избивать Аристова своих подельников. Жертва скончалась от полученных травм, его тело закопали в лесу.

Членов группировки обвиняли в вооруженных нападениях и вымогательстве денег у еще четверых человек. Начиная с 2015 года, по их делу прошли несколько судов. Подельников Катайчика судили за вымогательство, совершенное с применением насилия, нанесение тяжких телесных повреждений. Все они получили различные приговоры. Лидер ОПГ не дожил до суда. Он покончил жизнь самоубийством в одном из СИЗО в Свердловской области в конце 2013 года. Все уголовные дела в отношении его прекращены.