Военнослужащим группировки «Днепр» привезут икону, подаренную Путиным

Икона с образом «Спаса Нерукотворного» будет привезена солдатам России из группировки «Днепр». Ранее икону военнослужащим подарил президент России Владимир Путин. Об этом заявил представитель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами протоиерей Вячеслав.
«Данный образ — это икона, подаренная верховным главнокомандующим группировке „Днепр“. Командование группировки приняло решение пустить ее крестным ходом по частям и соединениями „Днепра“. <…> Мы доставим ее во все части, и на передовой, и в тыловые подразделения, большая, маленькая часть — неважно », — заявил протоиерей Вячеслав, его слова приводит ТАСС.
Чтобы все части группировки «Днепр» увидели икону, понадобиться больше месяца, отметил отец Вячеслав. Он добавил, что получить икону из рук президента — это почетно и радостно.
Икона «Спаса Нерукотворного» была куплена из частной коллекции США. До этого она принадлежала Петру Ванновскому, который был военным министром при Александре III. Изначально образ иконы появился на Руси до 988 года, до Крещения.
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