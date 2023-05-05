Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

Ураганный ветер ожидается в ближайшие сутки
Ухудшение погоды ожидается в Челябинской области в ближайшие сутки. Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.
«Уважаемые челябинцы! Днем 7 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС.
В Челябинской области из-за сухой погоды и порывистого ветра сложилась напряженная ситуация с природными пожарами. На территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим. В ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов, сообщалось ранее.
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