Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области

06 мая 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Ураганный ветер ожидается в ближайшие сутки Фото: ТК «СНС» © URA.RU Ухудшение погоды ожидается в Челябинской области в ближайшие сутки. Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона. «Уважаемые челябинцы! Днем 7 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС. В Челябинской области из-за сухой погоды и порывистого ветра сложилась напряженная ситуация с природными пожарами. На территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим. В ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов, сообщалось ранее.

Ухудшение погоды ожидается в Челябинской области в ближайшие сутки. Синоптики объявили штормовое предупреждение на воскресенье, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона. «Уважаемые челябинцы! Днем 7 мая в отдельных районах Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС. В Челябинской области из-за сухой погоды и порывистого ветра сложилась напряженная ситуация с природными пожарами. На территории региона с 12 апреля действует особый противопожарный режим. В ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов, сообщалось ранее.