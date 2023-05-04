Челябинцев ждет дождливая неделя

05 мая 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Ливень обрушится на Челябинск в четверг Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинской области на следующей неделе пойдут дожди. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «6 и 7 мая в Челябинской области днем потеплеет до +26 градусов. Но 7 мая ожидается шквалистый ветер со скоростью 15 м/с. В ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов, днем не потеплеет выше +12 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». В ночь на вторник, 9 мая, в Челябинской области температура воздуха опустится до +3 градусов. Днем прогнозируется облачная погода, без осадков, воздух прогреется лишь до +13 градусов. В ночь на 10 мая похолодает до +2 градусов, днем ожидается лишь +17 градусов. В четверг, 11 мая, в Челябинскую область придут сильные дожди. Осадки прогнозируются также на 12 и 13 мая. Температура воздуха в эти дни ночью составит +5, +7 градусов, днем +15,+18 градусов. Ранее синоптики регионального гидрометцентра предупредили о ночных заморозках. 5 и 6 мая в отдельных районах Челябинской области может похолодать до -1 градуса.

В Челябинской области на следующей неделе пойдут дожди. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «6 и 7 мая в Челябинской области днем потеплеет до +26 градусов. Но 7 мая ожидается шквалистый ветер со скоростью 15 м/с. В ночь на понедельник, 8 мая, в регионе похолодает до +6 градусов, днем не потеплеет выше +12 градусов», — сообщается на сайте «Гисметео». В ночь на вторник, 9 мая, в Челябинской области температура воздуха опустится до +3 градусов. Днем прогнозируется облачная погода, без осадков, воздух прогреется лишь до +13 градусов. В ночь на 10 мая похолодает до +2 градусов, днем ожидается лишь +17 градусов. В четверг, 11 мая, в Челябинскую область придут сильные дожди. Осадки прогнозируются также на 12 и 13 мая. Температура воздуха в эти дни ночью составит +5, +7 градусов, днем +15,+18 градусов. Ранее синоптики регионального гидрометцентра предупредили о ночных заморозках. 5 и 6 мая в отдельных районах Челябинской области может похолодать до -1 градуса.