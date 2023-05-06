Пригожин заявил, что готов передать Бахмут чеченскому «Ахмату» и Кадырову

06 мая 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ахмата» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов передать позиции в Бахмуте (Артемовске) спецназу «Ахмат» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее с таким предложением выступал сам Кадыров. «Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Пригожин отметил, что «Ахмат» встанут на позиции в городе 10 мая. По его словам, к этому дню бойцы ЧВК «Вагнер» исчерпают свой запас боеприпасов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что его штурмовые отряды не способны больше проводить военные операции в городе из-за нехватки боеприпасов. Он объявил, что его штурмовые отряды покинут город 10 мая. Позже Кадыров предложил заменить штурмовые отряды Пригожина в Бахмуте солдатами из спецназа «Ахмат», передает RT.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов передать позиции в Бахмуте (Артемовске) спецназу «Ахмат» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее с таким предложением выступал сам Кадыров. «Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Пригожин отметил, что «Ахмат» встанут на позиции в городе 10 мая. По его словам, к этому дню бойцы ЧВК «Вагнер» исчерпают свой запас боеприпасов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что его штурмовые отряды не способны больше проводить военные операции в городе из-за нехватки боеприпасов. Он объявил, что его штурмовые отряды покинут город 10 мая. Позже Кадыров предложил заменить штурмовые отряды Пригожина в Бахмуте солдатами из спецназа «Ахмат», передает RT.