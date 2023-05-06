Пригожин заявил, что готов передать Бахмут чеченскому «Ахмату» и Кадырову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, бтр, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Бойцы «Ахмата» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Бахмуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов передать позиции в Бахмуте (Артемовске) спецназу «Ахмат» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее с таким предложением выступал сам Кадыров.

«Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Пригожин отметил, что «Ахмат» встанут на позиции в городе 10 мая. По его словам, к этому дню бойцы ЧВК «Вагнер» исчерпают свой запас боеприпасов.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что его штурмовые отряды не способны больше проводить военные операции в городе из-за нехватки боеприпасов. Он объявил, что его штурмовые отряды покинут город 10 мая. Позже Кадыров предложил заменить штурмовые отряды Пригожина в Бахмуте солдатами из спецназа «Ахмат», передает RT.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готов передать позиции в Бахмуте (Артемовске) спецназу «Ахмат» под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранее с таким предложением выступал сам Кадыров. «Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Пригожин отметил, что «Ахмат» встанут на позиции в городе 10 мая. По его словам, к этому дню бойцы ЧВК «Вагнер» исчерпают свой запас боеприпасов. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» заявлял, что его штурмовые отряды не способны больше проводить военные операции в городе из-за нехватки боеприпасов. Он объявил, что его штурмовые отряды покинут город 10 мая. Позже Кадыров предложил заменить штурмовые отряды Пригожина в Бахмуте солдатами из спецназа «Ахмат», передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...