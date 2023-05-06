Пригожин просит Шойгу разрешить передать Бахмут Кадырову

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, армия, военные, донбасс, война, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, сво, кадыровцы
Бойцы «Ахмата» героически проявили себя в Мариуполе, подчеркнул Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо, адресованное министру обороны РФ Сергею Шойгу. В нем он просит согласия главы Минобороны на «передачу дел» в Артемовске (Бахмуте) чеченскому спецназу «Ахмат».

«Прошу вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00:00 10 мая позиций ЧВК „Вагнер“ подразделениям батальона „Ахмат“ в населенном пункте Бахмут и его окрестностях», — сказано в письме, которое публикует пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Пригожин особо отмечает, что подразделения спецназа «Ахмат» героически проявили себя при штурме Мариуполя и других территорий.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в Артемовске бойцами спецназа «Ахмат» (Бахмут). «Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — заявил он.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо, адресованное министру обороны РФ Сергею Шойгу. В нем он просит согласия главы Минобороны на «передачу дел» в Артемовске (Бахмуте) чеченскому спецназу «Ахмат». «Прошу вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00:00 10 мая позиций ЧВК „Вагнер“ подразделениям батальона „Ахмат“ в населенном пункте Бахмут и его окрестностях», — сказано в письме, которое публикует пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Пригожин особо отмечает, что подразделения спецназа «Ахмат» героически проявили себя при штурме Мариуполя и других территорий. Ранее Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в Артемовске бойцами спецназа «Ахмат» (Бахмут). «Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — заявил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...