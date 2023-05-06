Пригожин просит Шойгу разрешить передать Бахмут Кадырову

06 мая 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Бойцы «Ахмата» героически проявили себя в Мариуполе, подчеркнул Пригожин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо, адресованное министру обороны РФ Сергею Шойгу. В нем он просит согласия главы Минобороны на «передачу дел» в Артемовске (Бахмуте) чеченскому спецназу «Ахмат». «Прошу вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00:00 10 мая позиций ЧВК „Вагнер“ подразделениям батальона „Ахмат“ в населенном пункте Бахмут и его окрестностях», — сказано в письме, которое публикует пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Пригожин особо отмечает, что подразделения спецназа «Ахмат» героически проявили себя при штурме Мариуполя и других территорий. Ранее Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в Артемовске бойцами спецназа «Ахмат» (Бахмут). «Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — заявил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал письмо, адресованное министру обороны РФ Сергею Шойгу. В нем он просит согласия главы Минобороны на «передачу дел» в Артемовске (Бахмуте) чеченскому спецназу «Ахмат». «Прошу вас издать боевое распоряжение о передаче в срок до 00:00 10 мая позиций ЧВК „Вагнер“ подразделениям батальона „Ахмат“ в населенном пункте Бахмут и его окрестностях», — сказано в письме, которое публикует пресс-служба Пригожина в telegram-канале. Пригожин особо отмечает, что подразделения спецназа «Ахмат» героически проявили себя при штурме Мариуполя и других территорий. Ранее Рамзан Кадыров заявил о готовности заменить штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» в Артемовске бойцами спецназа «Ахмат» (Бахмут). «Наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — заявил он.