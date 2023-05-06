Великобритания официально обрела нового короля

Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

06 мая 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Принц Чарльз официально стал королем Великобритании Фото: Zuma/TASS Принц Чарльз официально стал королем Великобритании. Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. «Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный глава Церкви Англии, возложил на голову Карла корону святого Эдуарда Исповедника», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Корона сделана в XVII веке и представляет собой изделие из чистого золота весом 2,2 кг, украшенное более чем 400 драгоценными камнями. По всей стране сейчас гремит артиллерийский салют. Коронация Карла III — первая в Великобритании за почти 70 лет. Мать Чарльза, королева Елизавета II, правила страной с 6 февраля 1952 года по 8 сентября 2022 года. Она скончалась в возрасте 96 лет.

Принц Чарльз официально стал королем Великобритании. Карл III коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. «Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, духовный глава Церкви Англии, возложил на голову Карла корону святого Эдуарда Исповедника», — передает корреспондент ТАСС с места событий. Корона сделана в XVII веке и представляет собой изделие из чистого золота весом 2,2 кг, украшенное более чем 400 драгоценными камнями. По всей стране сейчас гремит артиллерийский салют. Коронация Карла III — первая в Великобритании за почти 70 лет. Мать Чарльза, королева Елизавета II, правила страной с 6 февраля 1952 года по 8 сентября 2022 года. Она скончалась в возрасте 96 лет.