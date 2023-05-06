Из украинского плена возвращены трое российских летчиков

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Российским летчикам грозила смертная казнь на Украине, отметили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина передала российской стороне троих летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает Минобороны РФ, отмечая, что в плену им грозила смертная казнь.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили Минобороны России в своем telegram-канале. Уточняется, что всем военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь. Они пройдут лечение в медучреждениях Минобороны России.

Россия и Украина после начала спецоперации обмениваются военнопленными. Однако не все обмены проходят штатно. Например, 31 марта Киев сорвал переговорный процесс по обмену военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Украина не хочет брать простых солдат. Киев требует вернуть тех, которых российская сторона не готова обменивать из-за проведения следственных мероприятий, заявила Москалькова, дополняет издание «Ридус».

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Украина передала российской стороне троих летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает Минобороны РФ, отмечая, что в плену им грозила смертная казнь. «В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили Минобороны России в своем telegram-канале. Уточняется, что всем военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь. Они пройдут лечение в медучреждениях Минобороны России. Россия и Украина после начала спецоперации обмениваются военнопленными. Однако не все обмены проходят штатно. Например, 31 марта Киев сорвал переговорный процесс по обмену военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Украина не хочет брать простых солдат. Киев требует вернуть тех, которых российская сторона не готова обменивать из-за проведения следственных мероприятий, заявила Москалькова, дополняет издание «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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