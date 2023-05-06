Из украинского плена возвращены трое российских летчиков

06 мая 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Российским летчикам грозила смертная казнь на Украине, отметили в Минобороны РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина передала российской стороне троих летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает Минобороны РФ, отмечая, что в плену им грозила смертная казнь. «В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили Минобороны России в своем telegram-канале. Уточняется, что всем военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь. Они пройдут лечение в медучреждениях Минобороны России. Россия и Украина после начала спецоперации обмениваются военнопленными. Однако не все обмены проходят штатно. Например, 31 марта Киев сорвал переговорный процесс по обмену военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Украина не хочет брать простых солдат. Киев требует вернуть тех, которых российская сторона не готова обменивать из-за проведения следственных мероприятий, заявила Москалькова, дополняет издание «Ридус».

Украина передала российской стороне троих летчиков Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает Минобороны РФ, отмечая, что в плену им грозила смертная казнь. «В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — сообщили Минобороны России в своем telegram-канале. Уточняется, что всем военнослужащим оказывается медицинская и психологическая помощь. Они пройдут лечение в медучреждениях Минобороны России. Россия и Украина после начала спецоперации обмениваются военнопленными. Однако не все обмены проходят штатно. Например, 31 марта Киев сорвал переговорный процесс по обмену военнопленными, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Украина не хочет брать простых солдат. Киев требует вернуть тех, которых российская сторона не готова обменивать из-за проведения следственных мероприятий, заявила Москалькова, дополняет издание «Ридус».