Экс-премьер Украины рассказал, кто наживается на мобилизации граждан

Бывший премьер Украины Азаров: военкомы стали новой элитой в стране

06 мая 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Военкоматы стали новой элитой на Украине, заметил Николай Азаров Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за того, что украинцы стали массово поступать в университеты для получения отсрочки от армии, украинские военкоматы стали новой элитой. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Между тем у украинцев почти не осталось законных способов получения отсрочки. <…> В попытках скрыться от призыва украинские мужчины даже начали массово поступать в вузы. <…> Такая ситуация ожидаемо привела к тому, что именно военкомы стали новой элитой в стране», — написал Николай Азаров в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он также отметил, что военкоматы используют коррупционные схемы, чтобы украинцы не попали на фронт. По словам Азарова, богатые жители страны могут позволить себе откупиться от службы, а бедные — нет. В начале 2023 года Министерство обороны Украины решило отправить в зону спецоперации сотрудников военкоматов. Это сделано для пополнения подразделений. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова приводит издание «Ридус». По данным на лето 2022 года, взятка для украинского военкомата стоит от пяти тысяч долларов.

Из-за того, что украинцы стали массово поступать в университеты для получения отсрочки от армии, украинские военкоматы стали новой элитой. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Между тем у украинцев почти не осталось законных способов получения отсрочки. <…> В попытках скрыться от призыва украинские мужчины даже начали массово поступать в вузы. <…> Такая ситуация ожидаемо привела к тому, что именно военкомы стали новой элитой в стране», — написал Николай Азаров в своем аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он также отметил, что военкоматы используют коррупционные схемы, чтобы украинцы не попали на фронт. По словам Азарова, богатые жители страны могут позволить себе откупиться от службы, а бедные — нет. В начале 2023 года Министерство обороны Украины решило отправить в зону спецоперации сотрудников военкоматов. Это сделано для пополнения подразделений. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, его слова приводит издание «Ридус». По данным на лето 2022 года, взятка для украинского военкомата стоит от пяти тысяч долларов.